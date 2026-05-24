Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: HURRYKNG bất lực với bé Tư, Isaac khiến fan "tan chảy"

HHTO - Trong tập 1 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, bốn "bảo mẫu" Isaac, JSOL, CODY Nam Võ, HURRYKNG khiến fan "cười ra nước mắt" khi bàn chiến thuật chinh phục dàn nhóc tì rất hăng say nhưng khi thực hành thì "thở không ra hơi".

Tối 23/5, tập đầu tiên của Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ chính thức lên sóng, mở ra một "lớp học mầm non" cực ồn với đầy tiếng cười đùa và cả những giọt nước mắt. "Ngôi nhà chung" chào đón sự xuất hiện của bốn "Anh trai" Isaac, JSOL, CODY Nam Võ, HURRYKNG cùng sáu "cái đuôi nhỏ" Alex, bé Tư, Tin Tin, UYU, Danil, Chloe.

Theo lịch trình từ nhà sản xuất, dàn "Anh trai" và các bé sẽ có 5 ngày vui chơi, sinh hoạt cùng nhau. Và thử thách đầu tiên khởi động hành trình "sinh tồn" là bốn "Anh trai" cùng tham gia trò chơi làm đổ bowling để nhận về số tiền tương ứng được in trên thân. Tưởng chừng công cuộc "kiếm cơm" sẽ thuận lợi nhưng khoảnh khắc HURRYKNG, Isaac trở thành "hố đen", không kiếm được đồng nào lại còn bị trừ tiền khiến mọi người bất lực. Tổng kết, gia đình được cấp kinh phí 1,7 triệu đồng để mua lương thực cho 10 người ăn.

Isaac dịu dàng, kiên nhẫn hết cỡ

Bước vào hoạt động chính - trông trẻ - dàn "Anh trai" nhanh chóng phân chia công việc, JSOL làm đầu bếp, các anh còn lại chơi cùng các bé.

Các "Anh trai" hóa "chuyên gia dinh dưỡng", bàn bạc thực đơn dành cho các bé.

Trên bàn ăn trưa, 1001 câu chuyện xảy ra khiến khán giả cười nghiêng ngả. Nếu như Alex thể hiện sự điềm tĩnh của người "anh cả", ngồi ngoan ngoãn, ăn uống gọn gàng thì "em út" Danil lại có phần nhút nhát trong ngày đầu đến "trường".

Alex khiến JSOL "mát lòng mát dạ" vì ăn nhiệt tình tới miếng cuối cùng.

Cũng từ đó, khoảnh khắc "anh Xái" Isaac kiên nhẫn chăm sóc con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng viral trên mạng xã hội. Fan "tan chảy" trước sự dịu dàng, của Isaac khi anh dùng tiếng Anh để nói chuyện, đặt những câu hỏi xoay quanh thói quen sinh hoạt của Danil, giúp bé cởi mở hơn và biết được thông tin bé đã ăn sáng ở nhà nên chưa đói bụng.

Isaac nắm bắt tâm lý, trò chuyện nhẹ nhàng để hiểu hơn về "em bé lai Tây" Danil﻿.

JSOL sau khi rời bếp cũng "hòa tan" bàn ăn của các bé. Anh bắt chuyện làm quen cùng Tin Tin và UYU, hỏi han về khẩu vị món ăn. Trong khi "công chúa" UYU không chần chừ chấm cho JSOL 100 điểm thì Tin Tin lại rón rén giơ 5 ngón tay khiến nam ca sĩ buồn bã, phải chuyển sang "nói ngọt" để được bé tăng điểm.

"Đầu bếp" JSOL phục vụ quạt mát cho hai "vị khách" đặc biệt.

HURRYKNG bất lực với "chiến thần ngôn ngữ" bé Tư

HURRYKNG trở thành "Anh trai" bận rộn nhất ngày đầu nhận lớp khi vừa nhận nhiệm vụ mặc mascot đón học sinh, vừa ngồi cạnh chăm bé Tư, Alex, UYU ăn, vừa chạy theo gọi "siêu quậy" Chloe đi ngủ. Trong đó, tình huống bé Tư "nói nhiều nhưng không rõ" và HURRYKNG "cố gắng lắng nghe nhưng không hiểu" được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Sau khi chương trình lên sóng, HURRYKNG cũng hóm hỉnh chia sẻ ở broadcast: "Nói thiệt chứ bả nói cái gì về nghe lại source vẫn không hiểu bả nói cái gì. Bài học: Sẽ lắng nghe chị Tư nhiều hơn nha chị Tư, luyện cho chị Tư nói chậm lại, chỉ tiếng Việt premium mà nó IELTS tám chấm".

"Người hay nói" HURRYKNG chỉ biết cười mỉm khi gặp "máy nói miền Tây" bé Tư﻿.

Không chỉ đau đầu với bé Tư, HURRYKNG còn bất lực phải chạy theo thuyết phục Chloe đi ngủ khi cô bé đang mải mê chơi cùng chiếc phao.

Nhiều khán giả đánh giá chương trình có bước khởi đầu khả quan, kịch bản, dàn dựng lôi cuốn, những tương tác của dàn "Anh trai" và "cái đuôi nhỏ" tự nhiên, liên kết mạch lạc. Một bạn khán giả chia sẻ: "Dù mới chỉ là tập đầu làm quen nhưng các anh thích nghi và hòa nhập với thế giới của các bé khá nhanh. Còn với các bé nhỏ, việc ở cả ngày cùng người lạ chắc chắn cũng là một thử thách nên mình thấy các bé đã rất hợp tác rồi".