Anora bất ngờ đại thắng Oscar 2025, nữ diễn viên chính Mikey Madison tỏa sáng

Tại lễ trao giải Oscar 2025, Anora “đại thắng” khi trở thành phim mang về nhiều tượng vàng nhất, bao gồm các giải thưởng tập thể lẫn cá nhân. Phim được đề cử ở 6 hạng mục, cuối cùng chiến thắng được 5 giải.

Cụ thể, Anora giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất là Phim hay nhất. Bên cạnh đó, Anora còn thắng giải Dựng phim xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc. Về giải thưởng cá nhân, đạo diễn Sean Baker của Anora đã mang về cho mình tượng vàng Đạo diễn xuất sắc, nữ diễn viên Mikey Madison được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trước đó, tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025 tổ chức vào ngày 6/1, dù nhận được nhiều chú ý và có được 5 đề cử, nhưng cuối cùng Anora lại tay trắng ra về. Anora là bộ phim kể về cô vũ công thoát y tên Ani (Mikey Madison) gặp gỡ và kết hôn với Vanya (Mark Eydelshteyn) - con trai một nhà tài phiệt người Nga. Nhưng đời thực không phải chuyện cổ tích, giấc mơ Lọ Lem của Ani vỡ tan còn nhanh hơn cả tốc độ cô lấy chồng.

Bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất Oscar năm nay là Emilia Pérez với 13 hạng mục. Đây cũng là phim nói tiếng nước ngoài nhận nhiều đề cử nhất lịch sử Oscar. Tuy nhiên, chiến thắng của Emilia Pérez khá khiêm tốn với hai tượng vàng: Nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho Zoe Saldana và Bài hát gốc xuất sắc. Nội dung phim kể về một tay trùm băng đảng ma túy khét tiếng Mexico vì muốn “gác kiếm” nên đã phẫu thuật chuyển giới.

Nếu chiến thắng của Mikey Madison ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc gây bất ngờ thì ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, kết quả gần như đã được đoán trước. Nam diễn viên Adrien Brody thắng tượng vàng một cách thuyết phục sau màn trình diễn trong The Brutalist.

Đây là lần thứ hai Adrien Brody được nhận tượng vàng Oscar. Tại Oscar 2003, anh được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong The Pianist. Hiện Adrien Brody vẫn đang giữ kỷ lục là nam diễn viên trẻ nhất thắng giải Oscar. Khi cầm tượng vàng Oscar vào năm 2003, anh 29 tuổi.

Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, bộ phim kinh phí thấp và không lời thoại Flow tiếp tục làm nên lịch sử khi vượt qua các ứng cử viên nặng ký như The Wild Robot và Inside Out 2 để mang về cho mình tượng vàng. Bộ phim gây ấn tượng bởi cách kể chuyện tinh tế và những thông điệp tuyệt đẹp được cài ẩn ý trong hành trình xuôi theo dòng nước của một chú mèo, một chú cún, một con vượn cáo, một con capybara, và một con chim thư ký.

Danh sách chủ nhân tượng vàng Oscar 2025:

Phim hay nhất: Anora

Đạo diễn xuất sắc: Sean Baker (Anora)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mikey Maddison (Anora)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Adrien Brody (The Brutalist)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kieran Culkin (A Real Pain)

Phim hoạt hình xuất sắc: Flow

Kịch bản gốc xuất sắc: Anora

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Conclave

Dựng phim xuất sắc: Anora

Quay phim xuất sắc: The Brutalist

Nhạc phim gốc xuất sắc: The Brutalist

Thiết kế phục trang xuất sắc: Wicked

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Wicked

Hóa trang và làm tóc xuất sắc: The Substance

Bài hát gốc xuất sắc: Emilia Pérez

Thiết kế âm thanh xuất sắc: Dune: Part 2

Kỹ xảo xuất sắc: Dune: Part 2

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: I Am Still Here

Phim ngắn xuất sắc: I Am Not A Robot

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: In The Shadow of The Cypress

Phim tài liệu xuất sắc: No Other Land

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: The Only Girl In The Orchestra