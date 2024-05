Anya Taylor-Joy sẽ kế thừa đàn chị Charlize Theron trở thành "đả nữ" thế hệ mới?

HHT - Anya Taylor-Joy tiếp nối sứ mệnh của đàn chị Charlize Theron trong "Furiosa: A Mad Max Saga". Nữ diễn viên 9X được nhận định là ngôi sao tiềm năng, có nhiều điểm tương đồng để thừa kế danh xưng "đả nữ Hollywood".

Anya Taylor-Joy góp mặt trong franchise (thương hiệu phim) hành động, khoa học viễn tưởng nổi tiếng Mad Max. Furiosa là phim tiền truyện của phần thứ 4 là Mad Max: Fury Road. Anya Taylor-Joy hóa thân thành nữ tướng Furiosa. Ở Mad Max: Fury Road, vai diễn này do nữ minh tinh Charlize Theron thể hiện.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 từng gây thương nhớ bởi diện mạo đậm chất tiểu thư nay bất ngờ lột xác dữ dằn trong "bom tấn" Furiosa: A Mad Max Saga.

Trong buổi ra mắt tại LHP Cannes 2024, Furiosa: A Mad Max Saga nhận về nhiều lời tán dương cùng tràng vỗ tay kéo dài 7 phút. Giới phê bình đưa ra nhiều đánh giá tích cực với màn thể hiện dữ dội, đầy xúc cảm của Anya Taylor-Joy trong Furiosa: A Mad Max Saga. Cô khắc họa ấn tượng hành trình trưởng thành của Furiosa từ đứa trẻ mồ côi, bị bắt cóc khỏi vùng đất mẹ cho tới khi trở thành một nữ tướng huyền thoại.

Đảm nhận vai Furiosa thời trẻ, Anya Taylor-Joy được cho là kế thừa thành công vai diễn huyền thoại của Charlize Theron 9 năm trước. Nữ diễn viên 9X đem đến hình ảnh nữ tướng gan góc, tàn bạo nhưng vẫn có sức mê hoặc.

Anya Taylor-Joy đang là tên tuổi có nhiều dấu ấn trên bản đồ điện ảnh thế giới qua loạt tác phẩm ăn khách: The Witch (2015), Split (2016), Glass (2019), The Queen's Gambit (Netflix), Last Night in Soho (2021)... Bộ sưu tập đa dạng các vai diễn ở nhiều thể loại được cho là sẽ giúp cô có cơ hội đến gần hơn với giải thưởng Oscar danh giá.

Không chỉ về sự nghiệp diễn xuất, Anya Taylor-Joy cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng trong phong cách thời trang với đàn chị Charlize Theron. Ngôi sao 28 tuổi là gương mặt được nhiều thương hiệu trang sức, thời trang cao cấp như Dior, Tiffany & Co., Viktor & Rolf yêu thích.

"Búp bê nước Mỹ" là cái tên được mong chờ trên các thảm đỏ, sự kiện thời trang. Tờ Vogue Úc đánh giá "Anya Taylor-Joy luôn ăn diện như một nữ chính". Nữ diễn viên chiêu đãi khán giả những tạo hình đầu tư chỉn chu. Cô thu hút ống kính truyền thông nhờ chịu khó thử sức ở nhiều phong cách ấn tượng, táo bạo.

Anya Taylor-Joy có mặt tại LHP Cannes 2024 nhằm quảng bá cho bộ phim Furiosa: A Mad Max Saga. Sự xuất hiện của nàng Furiosa tại thành phố biển nước Pháp khiến các tín đồ thời trang trầm trồ. Cô biến hóa từ quý cô cổ điển cho tới thời trang hiện đại, trẻ trung.

Nữ minh tinh 9X trở thành tâm điểm thảm đỏ Cannes ngày thứ 2. Cô hóa thân nàng thơ trong trang phục Haute Couture của nhà mốt Dior. Cô hoàn thiện tạo hình với trang sức đá quý, kiểu trang điểm môi đỏ, mắt mèo đã trở thành thương hiệu.