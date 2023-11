Áo dài ăn hỏi của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My có chi tiết đặc biệt liên quan đến đội tuyển Việt Nam

HHT - Thoạt nhìn, bộ áo dài của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng giống như nhiều cô dâu chú rể khác từng chọn. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một chi tiết thú vị liên quan đến đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Hôm nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức về chung một nhà và mọi thứ liên quan đến cặp đôi trai tài gái sắc này đều được khán giả hết sức quan tâm. Tất nhiên ai cũng muốn biết cô dâu chú rể mặc gì trong ngày trọng đại, nhất là lễ ăn hỏi cũng như lúc trao nhẫn trên sân khấu.

NTK Hà Cúc là người phụ trách toàn bộ phần trang phục truyền thống cho cặp đôi nổi tiếng. Từ hai bộ áo dài mà Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mặc khi chụp ảnh cưới ở làng cổ Đường Lâm tới hai mẫu mới dành cho ngày ăn hỏi, tất cả đều được thiết kế riêng với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt gửi tới cô dâu chú rể.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chọn màu đỏ truyền thống cho bộ áo dài quan trọng nhất khi làm lễ ăn hỏi. Cả hai chiếc áo đều có họa tiết mái nhà, thêu đính chữ hỷ, tượng trưng cho mái ấm ngọt ngào, hạnh phúc của cặp đôi.

Điều đặc biệt nhất là hàng trăm ngôi sao 5 cánh lấp lánh đã được đính kín ngực áo, như muốn nhắc đến đội tuyển bóng đá Việt Nam mà Đoàn Văn Hậu là một thành viên chủ chốt.

Được biết áo dài dành cho cô dâu được may từ vải lụa satin tạo vẻ mềm mại dịu dàng, còn trang phục của chú rể làm từ vải taffeta cao cấp mang đến hình ảnh vững chãi, cứng cỏi, như muốn nói Đoàn Văn Hậu luôn là chỗ dựa cho Doãn Hải My.

Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn mặc thêm bộ áo dài trắng có tên Bạch Hạc Liên Hương. Thiết kế có chi tiết hoa sen cùng chim hạc, đều là những hình ảnh ẩn chứa lời chúc nhiều điều may mắn, an yên và lâu bền đến cặp đôi.

NTK Hà Cúc tiết lộ hai bộ áo dài đặc biệt này mất tới hai tháng để hoàn thiện. Toàn bộ chi tiết thêu hay đính kết trên thân áo đều được các nghệ nhân làm thủ công nên nhìn vô cùng mềm mại, tinh xảo, càng tôn lên diện mạo sáng bừng của cô dâu chú rể.