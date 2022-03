Áp lực lớn nhất khi làm phim của Pixar: Không đủ "90% cà chua tươi" là "ra chuồng gà"!

HHT - Bạn có biết rằng trong số 25 tác phẩm đã cho ra mắt của Pixar, chỉ có 7 bộ phim là không đủ 90% độ “tươi” trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes?

Với màn ra mắt tương đối thành công của mình, Turning Red - bộ phim mới nhất của hãng Pixar - đã chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ “cà chua tươi” trên chuyên trang Rotten Tomatoes với 95%. Dẫu còn những ý kiến trái chiều dành cho bộ phim, tuy nhiên xét về mặt bằng chung, đây vẫn là một trong những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và thông điệp mà nó mang lại.

Từ khi bắt đầu sản xuất tác phẩm đầu tiên là Toy Story (1995), Pixar cho đến nay đã sở hữu “gia tài” 25 bộ phim điện ảnh và hàng loạt phim ngắn đặc sắc, và con số này cứ mỗi năm lại tăng lên. Và điều khiến hãng phim hoạt hình nức tiếng này trở thành “huyền thoại” đến từ những câu chuyện độc đáo có một không hai luôn được lòng giới phê bình lẫn khán giả đại chúng.

Trong con số 25 hiện tại, có hết thảy 18 bộ phim được đánh giá đạt trên 90% độ “tươi” tại Rotten Tomatoes. Cao nhất trong số đó chính là 2 phần phim Toy Story và Toy Story 2 (1999) với chất lượng đạt trọn vẹn 100%. Theo sau 2 tác phẩm này, những “anh chị em” khác được mệnh danh là “phim bất hủ” như: Finding Nemo (2003), Ratatouille (2007), WALL-E (2008), Up (2009)... hay ra mắt gần đây như Inside Out (2016), Coco (2017), Soul (2020)... đều đạt chất lượng “một chín một mười” và gây tiếng vang cho đến tận ngày hôm nay.

Cũng vì thế, nhiều khán giả vui tính hay “cà khịa” rằng do Disney (hãng chủ quản của Pixar) đã “mua chuộc” hay “chuyển khoản” cho Rotten Tomatoes hằng năm nên điểm đánh giá mới ngất ngưỡng như thế.

7 bộ phim còn lại không may lại “không đạt 9 - 10 như con nhà người ta”, khi điểm đánh giá suýt soát với con số 88% trong trường hợp của Onward (2020), còn lại đều rơi nhanh mất kiểm soát từ “điểm khá” xuống "điểm dưới trung bình” - chính là Cars 2 (2011) với 39% và trở thành bộ phim nhận “cà chua thối” đầu tiên của Pixar. Không chỉ vậy, các tác phẩm này cũng kém tiếng hơn và ít được khán giả yêu thích hơn hẳn so với những bộ phim “tươi trên 90” kia, chẳng hạn như The Good Dinosaur (2015) (76%) hay Cars 3 (2017) (69%) đều rất ít khi được nhắc lại sau này.

Tuy nhiên, nghệ thuật vẫn là tùy ở mỗi người cảm nhận, và điểm số dẫu sao cũng chỉ là con số. Không phải cứ “không được 10 điểm là không giỏi”, vì Brave (2012) dẫu chỉ được đánh giá ở mức 78% nhưng vẫn biến công chúa cung thủ Merida thành một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất màn ảnh Disney nói riêng và thế giới nói chung, thậm chí còn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar năm 2013 ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Vào tháng Sáu này, Lightyear sẽ trở thành bộ phim thứ 26 của Pixar được ra rạp. Và dẫu có “tươi” hay “thối”, hãy cứ cảm nhận bộ phim bằng trải nghiệm của riêng mình, vì điểm số cũng là chỉ để tham khảo mà thôi!

Mark Nguyễn