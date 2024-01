April, Come She Will: Bản tình ca buồn da diết của xứ sở Phù Tang

HHT - Mang trên mình chất liệu thơ mộng nhưng buồn da diết, phim điện ảnh “April, Come She Will” sẽ là tác phẩm mà những người yêu thích văn hóa Nhật Bản không thể bỏ lỡ trong năm nay.

April, Come She Will (Shigatsu ni Nareba Kanojo wa) là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Genki Kawamura. Phim xoay quanh câu chuyện của một bác sĩ tâm thần điển trai tên Shun Fujishiro (Sato Takeru thủ vai). Ngay khi sắp sửa kết hôn, Fujishiro bỗng nhận được những lá thư từ tình đầu anh quen hơn mười năm trước. Cùng lúc đó, vị hôn thê của anh là Sakamoto Yayoi (Nagasawa Masami) cũng đột ngột mất tích một cách bí ẩn.

Từ đó, Shun Fujishiro dấn thân vào cuộc phiêu bạt khắp xứ người để tìm kiếm người mình yêu. Ngoài mang nhiệm vụ là "chìa khóa" gợi mở toàn bộ cốt truyện, chuyến đi của nam chính còn đem đến cho khán giả những khung hình đẹp như mơ của các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới.

Shun Fujishiro di chuyển từ Tokyo đến Uyuni ở Bolivia, Praha ở Cộng hòa Séc hay thậm chí là chốn xa xôi như Iceland. Đây cũng chính là những địa điểm mà bạn gái cũ của Fujishiro từng dừng chân để viết cho anh những bức thư.

Vậy, tại sao Iyota Haru - người cũ từng không liên lạc với Fujishiro trong nhiều năm trời lại viết thư cho anh? Tại sao vị hôn thê đang hạnh phúc Yayoi lại đột ngột biến mất ngay trước ngày cưới không lâu? Hai nhân tố bí ẩn này là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự liên kết chặt chẽ của số phận? Đó là những điều mà ta sẽ được giải đáp khi thưởng thức câu chuyện của bộ phim.

April, Come She Will được diễn chính bởi Sato Takeru, một trong những ngôi sao sáng giá nhất hiện nay của Nhật Bản. Anh được biết đến qua tác phẩm siêu nhân huyền thoại Kamen Rider Den-O, Sekai kara Neko ga Kieta nara (Thế gian này, nếu chẳng còn Mèo) hay loạt phim ăn khách Rurouni Kenshin (Lãng Khách Keshin) của Netflix.

Ngoài nội dung và dàn diễn viên, April, Come She Will còn gây chú ý khi bài hát chủ đề "Michiteyuku" của phim được sáng tác và trình bày bởi Kaze Fujii. Kaze Fujii là giọng ca trữ tình mới nổi của xứ sở anh đào, anh là chủ nhân của loạt "siêu hit" triệu view như Kirari, Matsuri hay Shinunoga E-Wa.

April, Come She Will dự kiến hạ cánh màn ảnh rộng vào ngày 22/3 tới, ngay sát tháng Tư theo chủ đề của phim.