"Aquaman 2" bị chê bai thậm tệ trong buổi chiếu thử, nguyên nhân có phải tại Amber Heard?

HHT - “Aquaman and the Lost Kingdom” là bom tấn được đầu tư "khủng", và cũng là một trong những bộ phim được mong đợi nhất của Vũ trụ DC trong năm 2023. Tuy nhiên, trong buổi chiếu thử, bộ phim lại bị chê thậm tệ, vậy chuyện gì đang xảy ra? Nguyên nhân bộ phim bị đánh giá thấp có phải lại do “công chúa Mera” Amber Heard?

Theo một số nguồn tin nội bộ, có vẻ như phần phim riêng tiếp theo của siêu anh hùng Aquaman - Aquaman and the Lost Kingdom - được đánh giá là không mấy khả quan. Nhà phê bình phim Jeff Sneider đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân việc anh nghe ngóng được rằng “bộ phim tệ kinh khủng và đó cũng là lý do Jason Momoa sẽ trở thành Lobo (một siêu anh hùng khác trong truyện tranh DC)”, thay vì tiếp tục với vai diễn Aquaman. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Song song đó, nhiều khán giả cũng đặt nghi vấn về việc James Gunn luôn “nâng đỡ” The Flash và Blue Beetle, mới đây vị tân lãnh đạo của DC Studios còn khen The Flash là một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất mà ông từng xem. Nhưng Aquaman and the Lost Kingdom hay Shazam! Fury of the Gods cũng đều là phim DC được công chiếu trong năm 2023, vậy mà không hề được đả động đến, khiến công chúng càng trở nên nghi ngờ chất lượng nội dung phim.

Phần một Aquaman (2018) thu về cho DC và Warner Bros. hơn 1,1 tỷ đô (26,2 nghìn tỷ VND), trở thành một trong những phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại. Vậy vấn đề giành được nhiều sự quan tâm nhất lúc này là: Lý do nào khiến phần tiếp theo của Đế Vương Atlantis bị chê bai đến vậy?

Đầu tiên, Aquaman and the Lost Kingdom vốn bị ảnh hưởng khá lớn do vụ tranh chấp pháp lý giữa Amber Heard với chồng cũ là Johnny Depp. Amber vốn là người thủ vai công chúa Mera, nhân vật ghi điểm nhờ ngoại hình xinh đẹp và cũng là nữ chính của Aquaman. Việc DC vẫn còn giữ lại Amber trong Aquaman 2 đã làm mất lòng ít nhiều khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Không ít mũi nhọn chĩa vào Amber Heard, vì vậy không loại trừ khả năng ác cảm khán giả dành cho nữ diễn viên tai tiếng đã vạ lây sang cả bộ phim.

Ngoài ra, DC đã có kế hoạch "tái lập" lại toàn bộ vũ trụ do James Gunn vạch ra. Những bộ phim khởi chiếu trong năm nay của DCEU như Shazam 2, The Flash, hay Aquaman 2 có khả năng chỉ mong gỡ vốn và nhường sân chơi lại cho James Gunn. Vì vậy, những khán giả đầu tiên có thể không quá mặn mà với những sự kiện diễn ra trong Aquaman 2.

Cuối cùng, lý do mà Aquaman and the Lost Kingdom vừa trình làng đã bị chê có thể đơn giản chỉ vì… nội dung bộ phim thật sự không hay. Theo nhiều nhận định chuyên môn, Aquaman (2018) thành công rực rỡ phần lớn là nhờ độ hoành tráng của kỹ xảo, chứ thật ra công chúng đã khá ngán ngẩm với mô típ “người được chọn” và giành lấy mọi thứ nhờ vào định mệnh như Aquaman. Tương tự, có thể nhiều nhà phê bình đã nhìn thấy những yếu tố cũ, lỗi thời và kém ấn tượng trong Aquaman and the Lost Kingdom.

Các buổi chiếu thử là truyền thống của làng phim điện ảnh, đặc biệt là các phim thể loại siêu anh hùng. Nhưng nhìn chung, kết quả và phản ứng của giới chuyên môn trong các buổi chiếu thử không phải lúc nào cũng là “chân lý”, là đúng tuyệt đối. Đôi lúc ý kiến của giới phê bình và khán giả đại chúng cũng thành ra trái chiều, chẳng hạn như Suicide Squad (2016) nhận được nhiều phản hồi tích cực tại buổi chiếu thử, nhưng phản ứng của khán giả và kết quả doanh thu lại cực kỳ kém. Vì vậy, khán giả thường không hoàn toàn vì những đánh giá chuyên môn mà ảnh hưởng đến trải nghiệm ra rạp.