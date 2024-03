Ariana Grande diện thiết kế của NTK Trần Hùng quảng bá album mới

HHT - Ariana Grande thăng hạng nhan sắc khi diện thiết kế lấy cảm hứng từ hoa trà của nhà thiết kế Trần Hùng. NTK Việt cho biết các chi tiết đính kết thủ công tinh xảo, cầu kỳ cần tới nửa tháng để hoàn thiện.

Ariana Grande tái xuất đường đua âm nhạc sau 4 năm. Trưa 8/3, cô phát hành album phòng thu thứ 7 với tên gọi “Eternal Sunshine” cùng MV ca khúc thứ 2 “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)”.

Sau đó, cô tham dự chương trình “Saturday Night Live” của đài truyền hình NBC với vai trò khách mời. Đáng chú ý, trong phân đoạn giới thiệu, nữ ca sĩ sinh năm 1993 diện thiết kế thuộc trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của nhà thiết kế Trần Hùng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, nhà thiết kế Việt cho biết ekip stylist của nữ ca sĩ đã theo dõi, quan tâm tới các BST của anh tại London Fashion Week và đề nghị hợp tác vào hồi cuối tháng 01/2024.

NTK Việt cũng chia sẻ mẫu đầm tông màu hồng pastel ngọt ngào là thiết kế nguyên bản. Giọng ca sinh năm 1993 không yêu cầu không yêu cầu chỉnh sửa bất kì chi tiết nào về trang phục, chỉ lưu ý thực hiện theo số đo.

NTK Trần Hùng (sinh năm 1988) là thành viên của London Fashion Week. Anh từng được vinh danh là “Nhà thiết kế thời trang bền vững của năm” do tạp chí Robb Report Vietnam bình chọn năm 2022.

Thương hiệu TRAN HUNG với hơn 7 năm phát triển đã "trình làng" hơn 15 BST, trong đó có 12 bộ sưu tập liên tiếp được đăng tải trên trang chủ London Fashion Week. Các thiết kế của anh từng được nhiều ngôi sao quốc tế lựa chọn cho những sự kiện đặc biệt như Nicola Coughlan, Leigh-Anne, Heart Evangelista, Huỳnh Thánh Y, Tom Daley, Olly Murs, Phạm Thừa Thừa, Tống Uy Long...