Ariana Grande diện váy cảm hứng hoa lan của NTK Trần Hùng

HHT - Vào đúng ngày Valentine 14/2, NTK Trần Hùng bất ngờ khoe trên trang cá nhân loạt hình ảnh “tiểu diva” của làng nhạc thế giới Ariana Grande diện trang phục lấy cảm hứng từ hoa lan, thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025.

Sau hàng loạt dự án âm nhạc và điện ảnh tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ở năm 2024, nữ ca sĩ Ariana Grande lại tiếp tục chăm chỉ quảng bá các sản phẩm mới nhất từ thương hiệu mỹ phẩm của chính mình trong năm 2025.

Trong đoạn video teaser giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm mới nhất của thương hiệu R.E.M Beauty do chính Ariana Grande sáng lập, “tiểu diva” diện loạt trang phục vô cùng ngọt ngào, trong số đó, cô lựa chọn mặc một thiết kế kỳ công nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của thương hiệu TRAN HUNG.

Đặc biệt, đây là lần thứ hai ngôi sao 31 tuổi lựa chọn thiết kế của TRAN HUNG để mặc trong dự án mới nhất, sau lần đầu diện trang phục của nhà thiết kế Việt để quảng bá cho album Eternal Sunshine cùng MV ca khúc thứ 2 We Can't Be Friends (Wait For Your Love) trong chương trình Saturday Night Live của đài truyền hình NBC (Mỹ) vào tháng 3/2024.

Ngôi sao 32 tuổi khoe nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng mảnh mai trong chiếc đầm hồng đính kết hoa lan kỳ công, được biết từng bông hoa lan đều được làm thủ công từ chất liệu cao cấp satin silk, và mất hàng trăm giờ để hoàn thiện.

Nói về lần hợp tác thứ hai này, nhà thiết kế Trần Hùng cho biết điều mà anh tự hào nhất chính là những thiết kế của anh được nghệ sĩ tôn trọng hoàn toàn. Ariana Grande luôn yêu thích thiết kế nguyên bản của Trần Hùng không yêu cầu chỉnh sửa bất kì chi tiết nào về trang phục.

NTK Trần Hùng cho biết đây là một trong những mẫu thiết kế kỳ công nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025 mang thông điệp về hoa lan và tình yêu với môi trường. Hoa lan không chỉ là một loài hoa mang nét đẹp thanh nhã, mà còn là một loài hoa bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi môi trường.

Các loài hoa lan thường có tính chất địa phương cao, một số loài chỉ có ở Đông Nam Á. NTK Trần Hùng luôn đề cao việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong thời trang bằng cách hướng đến sự phát triển bền vững. Anh kiên định với thời trang bền vững khi chỉ sử dụng lụa tơ tằm. Việc phát triển thương hiệu thân thiện với môi trường là điều mà anh đã đặt ra từ ngày đầu xây dựng thương hiệu.