Ariana Grande không bùng nổ như kỳ vọng, có phải do ảnh hưởng từ ồn ào tình cảm?

HHT - Ca khúc "yes, and?" mở đường cho kỷ nguyên mới của Ariana Grande không bùng nổ như kỳ vọng, khiến người hâm mộ phần nào lo lắng cho album "eternal sunshine" sắp phát hành.

Sau thời gian dài im ắng kể từ album positions, Ariana Grande đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc yes, and? cùng với đó là album phòng thu thứ 7 mang tên eternal sunshine.

Yes, and? ban đầu nhận về phản ứng tích cực từ người hâm mộ vì giai điệu bắt tai và ca từ đầy tính khiêu khích, bài hát nhanh chóng đạt hạng 1 trên BXH Billboard Hot 100. Không chỉ vậy, Ariana Grande còn gây bất ngờ khi kết hợp cùng diva Mariah Carey để ra mắt một bản remix cho yes, and?.

Ngay sau khi ra mắt, bản remix của yes, and? thu về 2,11 triệu lượt nghe, đạt hạng 55 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu sau ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai gió bỗng đổi chiều khi bản remix này bỗng nhiên tụt tới... 145 hạng, biến mất luôn khỏi Top 200 của BXH Spotify toàn cầu.

Việc sản phẩm kết hợp giữa hai nữ ca sĩ có giọng hát đỉnh nhất nhì showbiz bị "cho ra chuồng gà" quá thần tốc khiến không ít khán giả bị sốc. Từ vụ việc này cộng thêm hiệu ứng kém tích cực của ca khúc gốc yes, and? trên các BXH lẫn mạng xã hội, nhiều dân mạng cho rằng sự nghiệp ca hát của Ariana Grande đang bị ảnh hưởng không nhỏ bởi ồn ào tình cảm trước đó.

Vào đầu năm 2023, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Ariana Grande và diễn viên nhạc kịch Ethan Slater bắt đầu hẹn hò sau khi Ariana ly hôn với người chồng Dalton Gomez. Trong khoảng thời gian này, Ariana Grande không ít lần bị bêu xấu trên mặt báo với danh xưng "tiểu tam". Nhiều người cho rằng Ariana đã chen chân vào chuyện tình cảm giữa Ethan và vợ cũ nên khiến gia đình họ tan vỡ dù cả hai vừa có con. Dù đến giờ chưa ai đưa ra được một chứng cứ nào thuyết phục, Ariana Grande vẫn bị nhiều người ném cho cái nhìn ác cảm.

Tuy nhiên, một bộ phận netizen khác lại cho rằng màn hợp tác giữa Ariana Grande và đàn chị Mariah Carey không trụ hạng nổi chỉ đơn giản là vì chất lượng ca khúc quá í ẹ. Dù sở hữu chất giọng nội lực, phần hát của Mariah Carey lại bị chê nhiều vì nghe rất thô như được xử lý bằng AI vậy. Tựu trung thì phiên bản remix của yes, and? của hai "mẹ con" phần hát thì nhạt nhòa, phần mix lại ồn ào một cách thái quá khiến người nghe khó chịu.

yes, and? không gây được nhiều tiếng vang lớn như những ca khúc “mở đường" trước đây của Ariana như positions, thank u, next, hay 7 rings, khiến người hâm mộ phần nào lo lắng cho tương lai của album eternal sunshine. Nhất là khi có tin Ariana Grande từ chối ra mắt thêm ca khúc mới cho đến ngày album được ra mắt. Dự kiến album eternal sunshine sẽ ra mắt vào ngày 8/3 tới.