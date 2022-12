"Avatar 2" đã vượt mốc 1 tỷ đôla, vậy còn phim nào cùng đạt kỷ lục tại phòng vé năm nay?

HHT - Chỉ sau hơn một tuần công chiếu, cơn sốt "Avatar: The Way of Water" đã chạm mốc 1 tỷ đôla phòng vé. Tuy nhiên, "Avatar 2" không phải là bộ phin đầu tiên đạt được kỷ lục này trong năm nay, hãy cùng điểm danh những bộ phim cũng "làm nên chuyện" tại phòng vé 2022.

“Avatar 2” và canh bạc tỷ đô

Theo thống kê từ Box Office Mojo, tính đết hết ngày 27/12, Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron đạt 1,03 tỷ USD (24,3 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Trong đó có 317,1 triệu USD (7,4 nghìn tỷ đồng) đến từ thị trường nội địa và 712,7 triệu USD (16,8 nghìn tỷ đồng) từ thị trường quốc tế.

Một số quốc gia có đóng góp đáng kể cho thành tích này là: Trung Quốc (108,7 triệu USD), Pháp (68 triệu USD), Hàn Quốc (58,2 triệu USD), Đức (47 triệu USD),... Tuy nhiên, bộ phim lại không mấy thành công ở thị trường Nhật bản. Như vậy, Avatar: The Way of Water đã vượt mốc tỷ đô chỉ sau 14 ngày công chiếu chính thức, và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Phần một Avatar (2009) từng đạt doanh thu 1 tỷ USD sau 19 ngày.

Nội dung chính của Avatar: The Way of Water tiếp nối phần một, xoay quanh câu chuyện về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) xây dựng gia đình mới với các con ở hành tinh Pandora. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài được lâu khi “người trời” lần nữa đặt chân lên hành tinh xanh để báo thù và thực hiện những mưu đồ bất chính.

“Avatar 2” được xem như “canh bạc tỷ đô” của James Cameron. Vị đạo diễn tài năng từng nói rằng bộ phim này cần lọt “top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn”, tức phải vượt mốc doanh thu khoảng hai tỷ USD để bắt đầu sinh lời.

Những bộ phim đạt kỷ lục phòng vé trong năm nay

Trên thực tế, Avatar 2 là dự án điện ảnh thứ 3 trong năm nay cán mốc 1 tỷ USD. Hai cái tên còn lại là Top Gun: Maverick với 1,49 tỷ USD (33,1 nghìn tỷ đồng) và Jurassic World: Dominion với 1 tỷ USD (23,7 nghìn tỷ đồng). Dù còn nhận nhiều tranh cãi, nhưng kỷ lục doanh thu của Jurassic World: Dominion (2022) không quá khó hiểu vì thương hiệu “công viên khủng long” đình đám vốn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả trong gần ba thập kỷ nay.

Top Gun: Maverick (2022) không những thành công về mặt doanh thu mà còn được chứng nhận “cà chua sạch” với 96% cà chua tươi từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Thành công đột phá của “phi công siêu đẳng” rất có thể là do thị trường phòng vé đang bị bão hòa bởi những bộ phim siêu anh hùng. Do vậy, khán giả đang cần thứ gì đó mới mẻ hơn, kỹ xảo đẹp và nội dung tốt của Top Gun: Maverick (2022) lại vừa vặn cho điều đó.

Bộ phim hoạt hình ăn khách Minions: The Rise of Gru (2022) với doanh thu 939,4 triệu USD (22,2 nghìn tỷ đồng) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness của nhà Marvel với doanh thu 955,8 triệu USD (22,6 nghìn tỷ đồng) cũng suýt lọt top phim tỷ đô. Ngoài ra, một số bộ phim siêu anh hùng nổi bật trong Top 10 doanh thu năm nay phải kể đến Black Panther: Wakanda Forever (787,1 triệu USD), The Batman (770,8 triệu USD), Thor: Love and Thunder (760,9 triệu USD),...