Ba đóa hoa nở muộn trong "Hospital Playlist": Xinh đẹp, tài năng nhưng mãi mới nổi tiếng

HHT - Nếu như Ahn Eun Jin chỉ mất ba năm đã có vai diễn để đời trong "Hospital Playlist" thì Jeon Mi Do và Shin Hyun Bin phải đến 10 năm mới tạo được tiếng vang.

Jeon Mi Do (Chae Song Hwa)

Trong Hospital Playlist, Chae Song Hwa là bông hoa duy nhất trong hội giáo sư bác sĩ và thời còn đi học được cả hai cậu bạn để ý là Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung) và Lee Ik Jun (Jo Jung Suk).

Vì là con gái út trong gia đình có ba anh trai, Chae Song Hwa có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, phóng khoáng và luôn cởi mở với tất cả mọi người. Cô còn có năng lực làm việc đạt hiệu suất tối đa và không bao giờ trễ hẹn. Đó là lý do Chae Song Hwa có biệt danh "quỷ thần" ở bệnh viện Yulje và cũng là nhân vật trung tâm nhận được nhiều tình cảm nhất.

Đảm nhận vai Chae Song Hwa là nữ diễn viên nhạc kịch Jeon Mi Do. Vốn ở lĩnh vực nhạc kịch, Jeon Mi Do là một diễn viên có tiếng và có tầm với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Nhưng ở địa phận điện ảnh, truyền hình, phải đến khi nhận lời tham gia nữ chính trong Hospital Playlist, cô mới thực sự tỏa hương.

Ít ai ngờ rằng, ban đầu Jeon Mi Do đi casting, cô chỉ có ý định đóng một vai bệnh nhân trong các câu chuyện của Hospital Playlist. Nhưng sau đó, đạo diễn Shin Won Ho quyết định chọn cô vào nữ chính Chae Song Hwa. Đạo diễn cũng cho rằng mọi thứ đều là duyên phận, ông là người định nhân vật nhưng người thổi hồn vào nhân vật chỉ có thể là Jeon Mi Do.

Song, không chỉ có đạo diễn Shin Won Ho nhận thấy khả năng của Jeon Mi Do trong buổi casting. Cả hai nam diễn viên Jo Jung Suk và Yoo Yeon Seok trước đó đi xem buổi nhạc kịch của cô, khi quay về đã lập tức đề xuất với đạo diễn người hợp vai Chae Song Hwa nhất không ai khác chính là Jeon Mi Do.

Shin Hyun Bin (Jang Gyeo Ul)

Jang Gyeo Ul là bác sĩ nội trú ở bệnh viện Yulje. Cô là người luôn xông pha trong công việc nhưng lại khá dè dặt khi gặp phải vấn đề riêng tư. Điều này khiến cho những ngày đầu làm việc, cô thường bị Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok) nhắc nhở. Tuy nhiên Jang Gyeo Ul không nản chí, cô luôn là người nhận những nhiệm vụ mà không ai muốn nhận và thậm chí cô còn chinh phục được cả trái tim của Jeong Won.

Ngoài đời, nữ diễn viên Shin Hyun Bin đảm nhận vai Jang Gyeo Ul có ngoại hình xinh đẹp, đối lập với tạo hình đơn giản, có chút xuề xòa trong Hospital Playlist của mình. Cô bước chân vào con đường nghệ thuật thứ bảy từ năm 2010 và nhận ngay giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc cho bộ phim đầu tiên He's On Duty tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 47.

Nhưng suốt chặng đường 10 năm hoạt động, Shin Hyun Bin không tạo được dấu ấn đặc biệt nào để khán giả nhớ đến cô. Phải đến năm 2020, Shin Hyun Bin mới gặt hái được thành công nhờ Hospital Playlist và được công chúng biết đến nhiều hơn.

Ahn Eun Jin (Chu Min Ha)

Chu Min Ha là nữ bác sĩ nội trú khoa sản và cũng là bạn thân của Gyeo Ul. Cô là người khá hoạt bát, chịu khó học hỏi và yêu đơn phương giáo sư Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung). Chu Min Ha rất thẳng thắn trong mọi chuyện, đôi khi cô khiến giáo sư Seok Hyung của mình khá đau đầu vì những câu hỏi tại sao. Mặc dù tỏ tình nhiều lần đều thất bại nhưng cô không bỏ cuộc, cuối cùng tình yêu bền bỉ của Chu Min Ha cũng đã có thể nở hoa khi Seok Hyung đã chấp nhận tình cảm của cô.

Nữ diễn viên Ahn Eun Jin bước vào con đường diễn xuất khoảng năm 2018, tham gia vai phụ ở một số tác phẩm như Kingdom, Strangers From Hell, Possessed, More Than Friends nhưng khá ít đất diễn và không nổi bật. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu thăng hoa khi đảm nhận vai Chu Min Ha trong Hospital Playlist.

Ngay từ mùa đầu tiên, Ahn Eun Jin đã thu hút khán giả bởi lối diễn sinh động, hoạt bát và hài hước của mình. Thậm chí, khán giả còn mong nhân vật Chu Min Ha của cô có được "happy ending" hơn cả những cặp đôi khác trong phim.