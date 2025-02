"Bạch Khổng Tước" Hoàng Mỹ An gây tò mò khi kết hợp cùng mỹ nam K-Pop này

HHT - "Profile" của Hoàng Mỹ An - nữ ca sĩ sắp kết hợp cùng ngôi sao đình đám Kim Samuel đang nhận về sự quan tâm từ các fan K-Pop.

Từng là Bạch Khổng Tước gây xôn xao

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là em họ của Phan Hiển. Mỹ An giành Á quân So You Think You Can Dance 2013, sở hữu nhiều huy chương bộ môn dancesport và được phong kiện tướng năm 14 tuổi.

Cô còn có thành tích học tập đáng nể, từng nhận được học bổng từ 3 trường đại học/cao đẳng nổi tiếng của Mỹ. Năm 2022, Mỹ An tốt nghiệp chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc, Đại học Nam California với GPA 3,95.

Năm 2023, Mỹ An góp mặt tại The Masked Singer Vietnam mùa 2 với mascot Bạch Khổng Tước. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải dừng cuộc chơi sớm chỉ sau tập 4, trong vòng đối đầu với mascot Kỳ Lân Lãng Tử (Dương Edward).

Năm 2024, Mỹ An ra mắt EP Phiêu An với các ca khúc: SlowDance, Nhảy Nhảy Nhảy, Lady Lady và Call Me By Your Name. Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc trong chuỗi cảm xúc "thất thường" của một cô gái khi yêu. Đặc biệt, Mỹ An tận dụng lợi thế vũ đạo của mình để truyền tải thông điệp ở các sản phẩm.

"Âm nhạc và nhảy múa là hai niềm đam mê lớn của tôi. Sau khi dancesport, tôi muốn khám phá khả năng trong âm nhạc. Đó là sự kết nối giữa hai lĩnh vực - nơi tôi có thể bày tỏ cảm xúc và câu chuyện của mình".

Kết hợp cùng ngôi sao K-Pop Kim Samuel

Trong sản phẩm Wanna Hear You Say ra mắt dịp Valentine 2025 sắp tới, Mỹ An kết hợp cùng sao K-Pop Kim Samuel. Ca khúc xoay quanh tâm trạng bối rối trong tình yêu, khi cả hai đều cảm nhận được sự "rung rinh" nhưng không biết cách tỏ bày cho đối phương biết.

Cơ duyên màn "bắt tay" này đến từ giám đốc âm nhạc Mr. Pabaki. Ông trở thành cầu nối giữa Mỹ An và Samuel thông qua bản demo của ca khúc. Từ đó, ý tưởng song ca giữa hai ca sĩ Việt Nam - Hàn Quốc dần hình thành.

"Tôi cùng với ê-kíp bí mật tổ chức sinh nhật cho Kim Samuel tại trường quay. Tôi thấy niềm vui trong mắt Samuel, đó là khoảnh khắc giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và làm nên một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn”, Mỹ An chia sẻ.