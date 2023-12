"Bạch Khổng Tước" Hoàng Mỹ An tham gia liveshow đón Tết của danh ca Như Quỳnh

HHT - Sau khi lộ diện khá sớm tại "The Masked Singer Vietnam" mùa 2, nữ ca sĩ trẻ Hoàng Mỹ An đến gần hơn với khán giả trong âm nhạc. Sắp tới, cô sẽ tham gia liveshow "Xuân Yêu Thương" của danh ca Như Quỳnh.

Tại The Masked Singer Vietnam, Hoàng Mỹ An là cái tên để lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Bạch Khổng Tước cũng là một trong những mascot được đầu tư tỉ mỉ và đẹp mắt nhất của mùa thi năm nay. Việc lộ diện khá sớm làm khán giả không có nhiều cơ hội để thưởng thức giọng ca của Hoàng Mỹ An cũng như ngắm nhìn trang phục kỳ công của cô.

Nữ ca sĩ sinh năm 1996 đã thể hiện ca khúc Như Lời Đồn để gửi đến ban cố vấn và khán giả. Ngoài ra, ca khúc lộ diện Bức Thư Cuối Gửi Anh của cô rất được khán giả yêu thích. Sau màn cởi bỏ mặt nạ, Hoàng Mỹ An cũng nhanh chóng ra mắt MV cho ca khúc này như lời cảm ơn gửi đến công chúng.

Hoàng Mỹ An từng có khoảng thời gian hoạt động âm nhạc sôi nổi tại thị trường âm nhạc hải ngoại. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, cô vẫn là gương mặt lạ lẫm với khán giả trẻ. Vì thế, việc xuất hiện trong một chương trình thực tế giúp cái tên Hoàng Mỹ An được nhiều người biết đến hơn.

Cuối năm nay, nữ ca sĩ sẽ gặp lại khán giả trong liveshow Xuân Yêu Thương của nữ danh ca Như Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ khách mời khác như Lệ Quyên, Trấn Thành, Hoài Lâm, Bạch Công Khanh... Ngoài ca hát, Mỹ An còn theo đuổi con đường dancesport chuyên nghiệp. Cô là em họ của kiện tướng dancesport Phan Hiển. Ca sĩ Như Quỳnh cũng chia sẻ, Hoàng Mỹ An là cô gái trẻ trung, đầy năng lượng với dancesport. Vì thế, nữ danh ca bật mí cô đang "năn nỉ" Mỹ An hướng dẫn cho cô nhảy để có một tiết mục thật đặc biệt trong show diễn.