Back 2 School vui cực: Loạt bí kíp "làm thân" giúp teen nhập trường mới vui hết ý!

HHT - Kể cả khi bạn là một “tân binh” hướng nội, không hào hứng với các sự kiện thì cũng chẳng thiếu cách để chúng mình nhanh chóng bắt nhịp và hứng khởi trong tuần đầu “nhập cung”.

“Mỗi trường ta chọn một niềm vui”

Nếu như teen THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) có riêng một ngày hội truyền thống với tên gọi Inspiratinon Day, nơi các “tiền bối” truyền cảm hứng học tập, vui chơi và cống hiến hết mình cho “đàn em” thì teen THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội có ngay The Breakfast kéo dài suốt cả tháng trời, với 1001 hoạt động giao lưu, kết nối học sinh các khóa.

KNOCK N’JOY cũng là một “đặc sản” không thể không nhắc tới trong những sự kiện chào khóa mới tại các trường THPT. Đây là sự kiện “cộp mác” trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Tham gia KNOCK N’JOY, ngoài tour khám phá 360 độ trường học với diễn giả chính là các “tiền bối”, hội “tân binh” còn được khám phá từng ngõ ngách các CLB trải dài khắp mọi lĩnh vực.

Tại trường THPT FPT Hà Nội, sự kiện thường niên chào khóa mới Going Merry là điểm hẹn mà bất kỳ “tân binh” nào cũng háo hức chờ mong. Tên gọi Going Merry được lấy cảm hứng từ con thuyền Going Merry trong truyện One Piece - một con thuyền dũng cảm và tận tâm, đã đưa nhóm bạn Luffy đi chinh chiến tới cùng. Cũng như vậy, “con thuyền” Going Merry hy vọng sẽ “chuyên chở” các bạn học sinh lớp 10 đi khám phá hành trình tuổi trẻ, đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình hơn 1000 ngày thanh xuân tại ngôi trường màu cam.

Hành trang “nhập cung” vui phơi phới

Háo hức đón đợi những sự kiện chào “tân binh” nhưng nhiều bạn teen khối 10 lại không khỏi hồi hộp, lo lắng, thậm chí có phần dè dặt khi mình là nhân vật chính của những bữa tiệc. Đó là lúc chúng mình có thể thử áp dụng những bí kíp “nhỏ mà có võ” này đây:

Tắt điện thoại, bật nụ cười: Nghe có vẻ kỳ cục nhưng đây lại là một cách thức khá đơn giản và hữu ích, giúp bạn thêm chủ động giao lưu kết nối và hòa nhập nhanh hơn trong một tập thể mới. Hạn chế tối đa việc thu mình vào một góc hay cắm cúi vào màn hình điện thoại để tỏ ra mình bận rộn.

Không đứng ngoài những cuộc vui: Những chương trình chào khóa mới hay các buổi liên hoan, hát hò, dã ngoại… là khoảng thời gian ngắn ngủi giúp mọi người nhanh chóng xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn. Vậy nên bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian và tích cực cùng các bạn mới tham gia những hoạt động này nhé!

Tích cực thể hiện thay vì che giấu sự khác biệt: Lưu ý sự khác biệt muốn nói đến cá tính, quan điểm chứ không phải là những hành động kỳ quặc, “phá bĩnh” đâu nhé! Mỗi người chúng ta là một màu sắc, phong cách riêng, vậy nên bạn không phải ngại ngần che giấu đi những nét độc đáo của bản thân chỉ vì nó không giống với số đông. Có thể hiện ra thì mọi người mới hiểu về bạn hơn, và biết đâu trong số đông ấy bạn lại tìm ra được những người bạn mới với sở thích, phong cách tương đồng.

Đừng chỉ biết lắng nghe, hãy chủ động chia sẻ: Là những người từng trải nên các thầy cô, anh chị tiền bối chắc chắn rất thấu hiểu và sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm hữu ích. Tuy nhiên, nếu chỉ lắng nghe và áp dụng kinh nghiệm của người khác một cách máy móc thì sẽ chẳng hiệu quả đâu, điều quan trọng là bạn phải chủ động nói lên vấn đề của riêng mình, càng cụ thể càng tốt. Dù có thể vấn đề đó chưa được tháo gỡ ngay, nhưng bạn mở lòng chia sẻ cũng giúp mối quan hệ bạn bè thêm gần gũi hơn.