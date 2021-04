“Bad boy” Samuel An bất ngờ bật khóc khi được nghệ sĩ Minh Nhí khen

HHT - Xuất hiện trong dự án điện ảnh được mong chờ nhất tháng 4 - "Thiên Thần Hộ Mệnh" của đạo diễn Victor Vũ, Samuel An đã có những chia sẻ sâu hơn về vai diễn Khánh trong phim.

Đặc biệt, buổi chia sẻ lần này của Samuel An còn có sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ Minh Nhí. Theo đó, trước khi chính thức xuất hiện trong phim điện ảnh Thiên Thần Hộ Mệnh, Samuel An đã dành thời gian theo học lớp diễn xuất của nghệ sĩ Minh Nhí.

Nghệ sĩ Minh Nhí bày tỏ: “Trước khi An vào học tại sân khấu kịch Minh Nhí cách đây 2 năm, An đã được một đạo diễn mời đóng vai chính trong bộ phim sitcom. Nghĩa là An đã từng gặt hái những thành tựu nhưng An vẫn đến, vẫn hoà nhập như bao nhiêu học viên bình thường. An vẫn học rất chăm chỉ, tập thoại từng chút"

Sau hơn 6 tháng rèn luyện, Samuel An được thầy Minh Nhí công nhận về sự tiến bộ, tự tin hơn, tiếng nói sân khấu cải thiện hơn. Nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ thêm: "Có lần tôi rất lo lắng khi nhận nhiều lời mời casting, An sẽ bỏ đi. Nhưng không. Ngày có lịch quay, An vẫn xin phép tôi đàng hoàng, khi quay xong thì vào học bù lại những ngày nghỉ rất chăm chỉ và nghiêm túc”.

Và trước lời chia sẻ thân tình từ người thầy của mình, Samuel An đã bất ngờ bật khóc. Nghệ sĩ Minh Nhí ngạc nhiên: “Sao ở sân khấu thầy la con nhưng đâu thấy con khóc. Tự nhiên mít ướt vậy”.

Samuel An tiết lộ những kiến thức về cách thoại, lấy tâm lý nhân vật, rèn luyện đài từ, kỹ thuật diễn bằng mắt đều được anh học từ những bài tập trên sân khấu do nghệ sĩ Minh Nhí cẩn thận truyền đạt và tỉ mỉ chỉnh sửa.

Trước câu hỏi, có phải Samuel An đang đi lạc trong con đường sự nghiệp của mình không khi từ âm nhạc đá sân qua điện ảnh? Nhất là anh vốn đang được không ít khán giả hâm mộ với hình ảnh chàng thơ đầy lãng tử và ngọt ngào?

Nam diễn viên thẳng thắn: “Đối với diễn xuất, An không nghĩ mình lấn sân mà thật sự là An đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức cho diễn xuất. An tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, học hỏi thêm những điều mình còn non kém hay chưa tốt, đầu tư thêm kỹ năng diễn xuất cho bản thân, An muốn phát triển con đường diễn xuất về lâu dài. Âm nhạc vẫn là niềm đam mê của An, An sẽ quay trở lại với âm nhạc vào đúng thời điểm hợp lý nhất khi An đã sẵn sàng”.

Hiện tại, Samuel An vẫn dành thời gian tại sân khấu kịch Minh Nhí để trau dồi, rèn luyện và tham gia các khóa đào tạo diễn xuất. Anh chàng tin rằng bản thân khi được chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ đủ sức thuyết phục các đạo diễn trao cho mình những vai diễn cuốn hút.



Samuel An khẳng định trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò diễn viên. Anh bật mí dự án điện ảnh tiếp theo sẽ đến từ một "đạo diễn trăm tỷ".