Bạn gái tin đồn của Binz, Khả Ngân cổ vũ soái ca bóng rổ Justin Young (Người ấy là ai)

HHT - Mới đây, Châu Bùi, Diễm My 9X, Khả Ngân cùng các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Khoa Trần, Justin Young, Tâm Đinh đã cùng "cháy" hết mình tại một sự kiện thể thao ở TP.HCM.

Tại sự kiện lần này, một sân thi đấu hiện đại đã được mô phỏng để tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Sự kiện có sự góp mặt của các bạn trẻ Việt yêu thích môn bóng rổ, đặc biệt phải kể đến các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp như Khoa Trần, Justin Young, Tâm Đinh. Những nghệ sĩ trẻ gắn liền với hình ảnh khoẻ khoắn, thể thao như Châu Bùi, Diễm My 9x, Khả Ngân cũng tham gia sự kiện lần này.

Sân chơi bóng rổ The Dame’s Playground diễn ra với nhiều hoạt động trong suốt một ngày như: Trò chơi thử tài ném bóng Win the hook, dẫn bóng theo nhịp ánh sáng Fast lighting game. Các bạn trẻ yêu thích thể thao và co niềm đam mê với bộ môn này đã tham gia và nhận về những phần quà may mắn như khăn bóng rổ, khăn đa năng thể thao, nón... Sự kiện lần này là sự kết hợp giữa thể thao, văn hoá và thời trang.



Justin Young là cầu thủ Việt kiều có mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thay màu huy chương ở kỳ SEA Games 2021 được tổ chức vào tháng 5/2022 tại Hà Nội. Bên cạnh bóng rổ, anh còn làm việc ở nhiều lĩnh vực bên ngoài sàn đấu.

Trong khoảng thời gian chờ VBA khởi tranh, Justin thường xuất hiện với tư cách người mẫu. Anh từng làm nhiều người trầm trồ khi sải bước trên sàn diễn thời trang. Trong chương trình Người ấy là ai năm 2020, Justin Young đã kết đôi thành công với nữ chính giỏi giang và mạnh mẽ Thiên Tâm.

Vốn là một diễn viên chăm chỉ rèn luyện hình thể, Khả Ngân xuất hiện tại sự kiện với phong cách cá tính, mạnh mẽ. Nữ chính của 11 tháng 5 ngày gây ấn tượng cùng kiểu tóc dreadlock nổi bật. Mỹ nhân Diễm My 9x cũng thu hút ánh nhìn bởi sự xinh đẹp và gout thời trang đậm tính thể thao. Khán giả sẽ sớm gặp lại Diễm My 9x trong series Tứ đại mỹ nhân. Sau khoảng thời gian được nhắc đến như "bạn gái tin đồn" của Binz, cô nàng Châu Bùi xuất hiện tươi tắn tại sự kiện. Cô diện trang phục tông đỏ nổi bật với set đồ áo ba lỗ và quần dài dáng thể thao đầy khoẻ khoắn.