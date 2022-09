Bạn là những gì bạn đọc: Hướng dẫn đọc sách đúng cách và vun trồng niềm vui đọc sách

HHT - Học cách đọc và đọc tốt hơn không khó như đa số mọi người nghĩ. Mỗi chương của “Bạn là những gì bạn đọc” sẽ đề xuất các cách thức để đạt được mục tiêu dường như đầy tham vọng này, bên cạnh việc giải thích cặn kẽ việc đọc sách giúp chúng ta biết trân trọng cuộc sống hơn như thế nào.

Chúng ta đọc sách vì nhiều mục đích: Để lấy thông tin, để thưởng thức; để được dẫn dắt, giải tỏa, rung động, truyền cảm hứng. Chúng ta còn đọc sách để hiểu biết và nâng cao năng lực nhận định, để trưởng thành và phát triển bản thân. Và những thành quả từ việc đọc càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời đại ngày nay với đầy rẫy những thách thức phức tạp mà chúng ta đang phải đương đầu.

Việc đọc sách cho đúng, có kỹ năng đọc, cùng với sự tự tin, tinh thông trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta biết cách đọc sách tự tin và khôn ngoan, thì chất lượng đời sống của chúng ta sẽ được nâng cao và chúng ta biết tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó, niềm yêu thích đọc sách còn hỗ trợ vào quá trình rèn luyện khả năng quan sát và cải thiện năng lực tư duy của chúng ta.

Ngay tựa đề cuốn sách, bạn có thể hiểu theo nghĩa đen, bởi Bạn là những gì bạn đọc - You Are What You Read hướng tới việc giúp độc giả chạm đến các mục tiêu đọc sách như trên, và hơn thế nữa. Cuốn sách này nhằm tôn vinh, soi rọi những giá trị của việc đọc đối với quá trình học tập và cuộc sống.

Với nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, tác giả sách Giáo sư Robert DiYanni chia sẻ: “Cuốn sách này không phải cẩm nang lý thuyết mà là cẩm nang thực hành, mục đích chính là tiếp thu và nâng cao kiến thức, năng lực thẩm định, nhận thức từ việc đọc. Cẩm nang này dành cho bất kỳ ai muốn thụ hưởng nhiều nhất những lợi ích từ việc đọc sách và từ cuộc sống.”

Và giá trị của việc lĩnh hội được các phương pháp đọc sách còn nằm ở muôn hình vạn trạng cảm xúc, nằm ở tri thức và sự mở mang trí tưởng tượng về cuộc sống mà quá trình ấy mang lại.

Cụ thể, Bạn là những gì bạn đọc với 6 chương sẽ giới thiệu một bộ chiến lược đọc sách có liên quan mật thiết và củng cố lẫn đến nhau.

Chương 1 tập trung vào việc biết lắng nghe, hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi văn bản nói hay gợi mở điều gì, thể hiện và tạo ra điều gì.

Chương 2 đặt ra và trả lời hai câu hỏi: “Văn bản cho chúng ta biết những chân lý gì?”; “Chúng ta nên đọc như thế nào để tìm ra những chân lý đó”?

Chương 3 và 4 hướng dẫn cách tiếp cận tác phẩm phi hư cấu và hư cấu hiệu quả và lý thú.

Chương 5 bối cảnh hóa việc thực hành đọc với đôi chút lý thuyết, thông qua các hoạt động mang tính biện chứng, nhằm thôi thúc và làm sống động việc đọc.

Chương 6 đúc rút các ý nghĩa về mối liên hệ thiết thực giữa việc đọc sách và cuộc sống, để bạn có một đời sống đáng quý hơn. Tác giả Giáo sư Robert DiYanni còn bổ sung ghi chú với đề xuất một cương lĩnh với 9 phương pháp đọc có thể giúp nâng cao trải nghiệm đọc của độc giả, và cho thấy lợi ích và hạn chế của việc đọc sách giấy và bản kỹ thuật số, đề xuất nên đọc gì và tại sao.

Bạn là những gì bạn đọc còn mang đến màn đối thoại với các tác giả và độc giả từ quá khứ đến hiện tại, tiếp cận vô số giọng văn hay và độc đáo, vốn đã khẳng định các giá trị cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống đã diễn ra hàng thiên niên kỷ. Độc giả hãy tham dự vào màn đối thoại, mang theo suy nghĩ và cảm xúc, ý tưởng và giá trị cá nhân vào trong cuộc dự phần đó, bạn đọc sẽ có cảm nhận về cuộc sống phong phú và bổ ích hơn thông qua việc đọc sách.

Đọc những cuốn sách hay và tuyệt vời một cách kiên nhẫn và có chủ tâm, thưởng thức ngôn ngữ và ý tưởng, là một cách để nâng cao kiến thức, để hiểu biết sâu sắc hơn, để phát triển trí óc đồng thời đáp ứng nhu cầu cảm xúc của chúng ta. Ở một mức độ nào đó, chúng ta là những gì chúng ta ăn, thì chúng ta cũng là những gì chúng ta đọc.