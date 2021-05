Bản tin COVID-19 ngày 4/5: Nhân viên quán bar ở Vĩnh Phúc thuộc chủng biến thể của Ấn Độ

HHT - Hà Nội thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ trú tại Times City, An Giang ghi nhận 2 trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2, các nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 thuộc chủng biến thể của Ấn Độ... là những thông tin mới nhất liên quan đến dịch COVID-19 tại nước ta.

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là người Ấn Độ

Sáng 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về ca nghi mắc Covid-19 mới trên địa bàn là người đàn ông Ấn Độ, 37 tuổi, là chuyên gia làm việc cho công ty VinFast, hiện trú tại Park 10, tầng 34, phòng 12B, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

- Ngày 17/4, người này nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 19/4 và 30/4 đều cho kết quả âm tính do CDC Hải Phòng thực hiện.

- Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội về ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con, tự khai chưa đi đâu xa.

- Ngày 3/5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính lần 1.

Hiện tại, bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm.

An Giang: 2 trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 4/5, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2; cả hai được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bà Nguyễn Thị K.P cùng chồng là Nguyễn Q.D sinh sống ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khoảng 3 năm nay. Bà K.P không đi ra khỏi nhà trong khoảng 14 ngày trở lại đây. Cách đây khoảng 14 ngày, bà K.P bị sốt, ho, khó thở, có đến Bệnh viện ở Phnom Penh điều trị. Bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp cấp/ viêm phổi nặng, sau 10 ngày bệnh không thuyên giảm nên xin về Việt Nam điều trị.

Bà K.P và ông Q.D được xe cấp cứu của bệnh viện ở Phnom Penh chuyển đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục xin về Việt Nam lúc 8h30 ngày 3/5/2021, được cán bộ cửa khẩu Khánh Bình (Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình - Bộ đội Biên phòng An Giang) làm tờ khai y tế theo đúng quy định và gọi điện thoại nhờ xe cấp cứu Hội Chữ thập đỏ thị trấn Long Bình (huyện An Phú) chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Được biết, ông Nguyễn Q.D là bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện ở Phnom Penh. Khoảng 10 ngày trước, ông Q.D có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động, nên ông ở nhà. Hiện, sức khỏe ông bình thường.

Tại khu cách ly điều trị Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà K.P và chồng (người đi theo nuôi bệnh) được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả bà K.P dương tính với SARS-CoV-2, ông Q.D âm tính. Sau đó, cả hai người được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc: Các nhân viên quán bar Sunny mắc COVID-19 thuộc chủng biến thể của Ấn Độ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu những bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gene, giúp xác định nguồn gốc.

Kết quả, tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 nhân viên quán bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của Anh.

Chuyên gia cảnh báo cả 2 biến thể này về độc lực đều không tăng lên nhưng khả năng lây lan sẽ nhanh hơn, khiến nhiều người mắc cùng một lúc. Nhiều người mắc COVID-19 sẽ khiến cho hệ thống y tế quá tải, thiếu máy thở, do đó, nguy cơ tử vong sẽ cao. Tại Ấn Độ hiện nay là một ví dụ, do số lượng người mắc COVID-19 cùng một lúc quá nhiều nên hệ thống y tế không thể đáp ứng và số lượng người tử vong tăng lên.

Đà Nẵng: Nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An nghi nhiễm COVID-19

Ngày 4/5, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng xác nhận Đà Nẵng ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong nước là nhân viên trong khu vực massage tại khách sạn Phú An (đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, người này có tên D.T.N.H. và đang cùng với 17 người khác được cách ly tập trung tại khách sạn Phú An từ chiều 3/5, theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Sáng 4/5, khi có kết quả xét nghiệm ban đầu, lực lượng y tế đã đưa chị H. đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại khách sạn Phú An, lực lượng y tế đã tiến hành khử khuẩn và hướng dẫn số người còn lại thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này.

Nhật Linh