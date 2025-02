Bản tin FC: BLACKJACK Việt lên kế hoạch đón 2NE1, Zhoufam đấu giá, thu về số khủng

HHT - Trước thềm concert "Welcome Back Tour" diễn ra tại TP.HCM vào ngày 15 và 16/2/2025, hiện các BLACKJACK Việt đang tích cực tổ chức các hoạt động chuẩn bị bên lề để mang đến những điều bất ngờ trong ngày gặp lại 2NE1.

BLACKJACK Việt lên kế hoạch chào đón 2NE1

2NE1 VietNam Uniongồm 6 FC: 2NE1 VietNam FC, CL 2NE1 VietNam FC, Dara 2NE1 VietNamFC, Bom 2NE1 VietNam FC, Queenzyvn Gong Minzy VietFans và The 21st floor – 2NE1 VietNamFC đang cùng nhau bắt tay thực hiện project mang tên FOURever is FOREVER.

Dự kiến nếu đạt được mức donate cao nhất (60 triệu đồng), 2NE1 VietNam Union sẽ chuẩn bị đồ ăn gửi tới 2NE1 và các staff tham gia concert.

Ngoài ra, 2NE1 VietNam Union cũng có các kế hoạch khác như: Chuẩn bị photobooth, led banner, bánh kem, quà cho 2NE1, banner cầm tay dành cho tất cả các fan trong 2 đêm - tương ứng với các mức góp quỹ khác nhau.

Ngoài ra, BTC cũng chuẩn bị các món quà như khăn bandana chất lừ, set card, quạt, griptok… để cảm ơn các bạn BLACKJACK góp sức ủng hộ cho project tặng quà 2NE1.

Zhoufam ra tay đấu giá, thu về số khủng

Không chỉ quy tụ dàn khách mời “đỉnh của chóp”, Fan meeting Looking back on my 30scủa Duy Khánh tại Hà Nội trong đầu năm 2025 còn ghi dấu ấn với thời lượng kéo dài đến 9 tiếng và những màn đấu giá nghẹt thở.

3 vật phẩm được đem ra đấu giá gồm: 1 chiếc áo của Liên minh Phát Tài, 1 bình nước của Nhà Trẻ và mô hình “Cô giáo Khánh” do Neko Lê tặng.

Với sự ủng hộ nhiệt tình từ các thành viên của ZhouFam - FC của Duy Khánh và các khách mời, buổi đấu giá đã thu về 410 triệu đồng.

Số tiền này đã được Duy Khánh chuyển thẳng tới quỹ “Nâng cánh ước mơ” của Công đoàn báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, góp sức xây dựng 80 thư viện trường học và thư viện cộng đồng cho thiếu nhi và học sinh trên khắp cả nước.

Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com