Bản tin Tóp Tóp: Không phải Waiting For You - MONO, đây mới là giai điệu khiến cả TikTok "nhún nhảy"

Những gương mặt nổi bật, những giai điệu "gây nghiện" nào đang thu hút các bạn trẻ Gen Z trên TikTok trong thời gian qua, hãy cùng chúng mình khám phá nhé!

Ca khúc được yêu thích

Đường đua âm nhạc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của tân binh MONO cùng ca khúc Waiting For You. Chất nhạc “gây nghiện", cảm xúc mãnh liệt từ ca từ đến giai điệu của bài hát đang trở thành hiện tượng gây bão khắp các nền tảng và dự đoán sẽ tiếp tục "on trend" trên TikTok.

Sau thành công của ca khúc Sao Em Lại Tắt Máy, bộ đôi indie VAnh và Phạm Nguyên Ngọc đã tái hợp và trở lại đường đua âm nhạc cùng sản phẩm mới mang tên Mặt Mộc. Ca khúc đã nhanh chóng "chiếm sóng" và gây sốt trên nền tảng TikTok với hàng loạt video cover hấp dẫn. Nhiều bạn trẻ còn sáng tạo nhiều vũ đạo đầy trẻ trung, cuốn hút trên phiên bản remix vô cùng sôi động.

Sự trở lại của Hương Ly cùng ca khúc Thế Giới Trong Em đã tiếp tục chạm đến trái tim khán giả bởi chất giọng nhẹ nhàng, trong sáng của cô nàng cùng những giai điệu giàu cảm xúc. Sau khi được "biến hoá" dưới bàn tay điệu nghệ của DJ Đại Mèo, bản remix của Thế Giới Trong Em đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ khi kết hợp cùng điệu nhảy vô cùng dễ thương.

Nhà sáng tạo nổi bật

Sở hữu nguồn năng lượng tươi trẻ với khả năng sáng tạo không giới hạn, tính cách hài hước là những cảm nhận của người xem khi nói đến chàng trai người Hà Tĩnh - Ngô Lê Tuấn Kiệt. Không chỉ khéo léo gửi gắm những nét đẹp đặc trưng vùng miền, những video của anh chàng luôn mang đến những năng lượng tích cực trong cuộc sống khiến người xem không thể rời mắt. Hiện tại, kênh TikTok @tuankiet.2000 đã cán mốc 5 triệu lượt theo dõi và 173,8 triệu lượt yêu thích.

Chiến dịch ấn tượng

Đáp Án Cuối Cùng đánh dấu sự trở lại của Quân A.P với một hình ảnh trưởng thành và một giọng hát nồng nàn hơn. Trên nền tảng TikTok, nam ca sĩ đã đăng tải nhiều video ghi lại cảnh hậu trường, những thước phim vui đùa của anh chàng cùng ekip quay MV, hay những tình tiết của nam chính và nữ chính mà không hề xuất hiện trong MV. Bài hát còn được nhiều bạn trẻ dùng làm nhạc nền chơi trend POV "nhìn mắt anh trả lời anh đi" cực kỳ hài hước và cuốn hút.

Có Chơi Có Chịu là sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu sự tái ngộ của bộ đôi "cặp bài trùng" Karik và Only C. Trong lần trở lại này, nam rapper đã "kích hoạt" lại kênh TikTok của mình và tung ra bản demo đầy cuốn hút khiến người xem phải "đứng ngồi không yên". Sau khi chính thức ra mắt sản phầm, ca khúc đã trở thành nhạc nền cho hàng loạt các video sáng tạo với điệu nhảy Có Chơi Có Chịu cùng vũ đạo không thể rời mắt, thu hút hàng chục nghìn lượt thả tim.