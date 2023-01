"Bạn trai" của Soo Young (SNSD) bắt tay Ma Dong Seok kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ

HHT - Đánh dấu sự hợp tác giữa “chú béo” Ma Dong Seok với “Mr. Cá Hố” Jun Kyoung Ho, tác phẩm điện ảnh “Ông Trùm Mông Má” hứa hẹn khai thác ngành thẩm mỹ tại Hàn Quốc bằng câu chuyện hài hước, thú vị.

Tại Hàn Quốc, khu Apgujeong quận Gangnam là nơi nổi tiếng bởi biệt danh “con phố thẩm mỹ”. Khu vực này được rất nhiều công ty giải trí đình đám đặt trụ sở lẫn được giới siêu giàu lựa chọn định cư. Với hơn 200 thẩm mỹ viện, nơi đây đang nắm giữ tới 40% tổng số cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại xứ sở Kim chi.

Phim điện ảnh Ông Trùm Mông Má (tựa tiếng Anh: Men of Plastic) của đạo diễn Lim Jin Soon sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: “Vì sao ngành phẫu thuật thẩm mỹ lại mọc lên tựa nấm sau mưa ở đây, và ai là người đầu tiên khởi xướng nên ý tưởng táo bạo ấy?”.

Lấy bối cảnh cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, chuyện phim xoay quanh nhân vật Dae Guk (Ma Dong Seok), gã đàn ông trung niên ở Apgujeong luôn tự tin trong mọi cuộc khẩu chiến nhờ “chiếc miệng vàng ngọc” trời phú. Phát hiện hội chị em bấy giờ ngày càng quan tâm đến ngoại hình, khao khát trùng tu nhan sắc để đổi vận mệnh, anh chợt nhận ra cơ hội kinh doanh ngàn năm mới có.

Sử dụng vũ khí ngôn từ cộng mối quan hệ, Dae Guk bắt đầu chiêu mộ những tay trợ thủ đắc lực đồng thời huy động nguồn vốn khổng lồ. Anh chính thức dấn thân vào chuyến hành trình điên rồ nhằm trở thành ông hoàng dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc, cai quản đế chế làm đẹp trị giá hàng trăm triệu USD.

Mang màu sắc rực rỡ lẫn tươi vui, teaser Ông Trùm Mông Má cho thấy tác phẩm sẽ lý giải nguyên nhân khiến các phòng khám, phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện khắp mọi ngõ ngách Apgujeong dưới lăng kính hài hước pha chút châm biếm. Đặc biệt, những tình tiết trong phim đều được đội ngũ biên kịch phóng tác dựa trên loạt sự kiện có thật.

Bên cạnh chủ đề cuốn hút, đoạn teaser gây thích thú bởi sự góp mặt của hai tài tử Ma Dong Seok và Jun Kyoung Ho. Ma Dong Seok được khán giả yêu thích nhờ hình tượng soái ca sở hữu "võ nghệ cao cường" trong các tác phẩm như Train To Busan, The Outlaws, The Gangster, The Cop, The Devil. Trở lại với vai diễn lần này, anh sẽ hóa thân thành một gã doanh nhân thích đấu khẩu hơn động chạm tay chân.

Trong khi đó, Jung Kyung Ho làm cộng đồng fan K-Drama tò mò khi sắm vai cộng sự luôn kề vai sát cánh bên nam chính Dae Guk. Tương tự như “Mr. Cá Hố” ở series Hospital Playlist, nhân vật trên cũng hành nghề bác sĩ. Tuy nhiên, thay vì mổ tim, anh ta sẽ dùng dao kéo để giúp khách hàng sở hữu diện mạo hoàn hảo.

Ngoài hai ngôi sao nam, Ông Trùm Mông Má còn quy tụ khá nhiều tên tuổi nổi bật, quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ như: Oh Na Ra (series Sky Castle, Alchemy of Souls), Oh Yeon Seo (series A Korean Odyssey, Café Minamdang) và Choi Byung Mo (series Moon Lovers, Our Blues).