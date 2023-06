Bảo mẫu nhận lương 60 triệu đồng/tháng nói gì khi làm việc tại cơ quan công an?

HHT - Làm việc với Công quận Hoàng Mai, V.K.C. (SN 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) không ít lần nhắc lại về sự thân tình giữa mình và gia đình chị H. (mẹ cháu bé nghi bị bạo hành).

Trước đó vào tối 31/5, theo thông tin từ chính quyền phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khoảng 16h ngày 31/5, anh B. (SN 1992, quê Mỹ Đức, Hà Nội) đi cùng V.K.C. (SN 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) đã tới trụ sở công an trình báo sự việc. Người đàn ông cho hay có thuê C. làm giúp việc chăm sóc con sơ sinh (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh) được khoảng 1 tháng nay.

Vào ngày 31/5, gia đình anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện lúc hơn 2h cùng ngày C. có hành vi bạo lực với em bé. Anh B. sau đó yêu cầu C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Qua làm việc, anh B. cho biết hiện em bé sức khỏe ổn định, không có thương tích đồng thời không yêu cầu xử lý đối với C. mà mục đích chỉ là răn đe để người phụ nữ không tái phạm.

Gần 3 ngày sau sự việc, C. thừa nhận mình đã sai cả về pháp luật và đạo lý làm người, C. cho biết mình xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. C. nói cô không nhớ cụ thể nhưng ít nhất đã 3 lần rung lắc mạnh với bé gái hơn một tháng tuổi vào đêm 30, rạng sáng 31/5.

Trước đó 1 tháng, C. và gia đình bé kết nối với nhau qua một ứng dụng của trung tâm chăm sóc trẻ. Công việc quy định sẽ làm tới 21h hằng ngày, tuy nhiên phía chủ nhà đánh giá C. là người có chuyên môn, trong khi người mẹ cháu bé còn yếu nên đã ngỏ ý thuê cô làm việc 24/24h. Mức chi trả vì thế cũng được tăng gấp đôi. C. đồng ý lời đề nghị này.

Nói về quan hệ giữa mình và chủ nhà, C. cho biết đa phần chỉ có mẹ cháu bé và cô sống cùng với nhau. Anh B. (bố cháu bé) thường xuyên đi công tác xa gia đình. Sau khi kết thúc khóa làm này, C. cho hay sẽ thường xuyên tới thăm cháu và chị H. cũng dặn nếu cô đi làm ở đâu không có nơi ở, gia đình chị sẽ chuyển sang thuê một căn hộ có 3 phòng ngủ và để riêng cho cô bảo mẫu một phòng.

“Tôi rất thương bởi chị có bệnh nền tiểu đường, sau sinh lại rất yếu trong khi chồng đi làm xa. Con tôi cũng mới tròn 26 tháng tuổi, tôi rất hiểu và từng trải qua những nguy cơ trầm cảm sau sinh chưa lâu nên rất thấu hiểu và thường xuyên động viên chị”, C. kể lại và thêm một lần khẳng định nữ chủ nhà rất tin tưởng và thương yêu cô, chưa từng có hành động gây khó khăn.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, nữ bảo mẫu cho hay “thật sự từ tâm tôi không có gì ác ý với cháu”. Cô gái cho biết trước đó 2 ngày, cô bị ngộ độc thực phẩm nên đau và mất ngủ dẫn đến thần kinh rất căng thẳng. Đến rạng sáng 31/5, cháu nhỏ quấy khóc nhiều. Nữ bảo mẫu cho ăn nhưng cháu bé vẫn không ngừng khóc. Đây là nguồn cơn khiến cô bảo mẫu có hành vi rung lắc mạnh, với mục đích được lý giải là “để cháu ngừng khóc một chút”.

Gửi lời tới gia đình cháu bé và cộng đồng, C. nói trước hết là cô sai với pháp luật, sau là sai về đạo lý làm người. “Và hơn hết, về tình cảm riêng giữa tôi với chị H. và cháu thì tôi có lỗi rất là nhiều. Thật tâm là tôi có lỗi và không có ý hại cháu bé như vậy”, V.K.C. nói.