Bắt bài xử lý khủng hoảng của sao Việt: Lời xin lỗi lúc 4 giờ sáng của Đông Nhi có đủ thành tâm?

HHT - Xin lỗi là một nghệ thuật, người xin lỗi là nghệ sĩ. Khi những ngôi sao hạng A lao đao vì khủng hoảng truyền thông, nhiều người mới nhận ra thế nào là "sai một li đi một dặm", ngai vàng mười năm xây dựng cũng có thể lung lay dọa đổ chỉ sau một đêm.

Khủng hoảng truyền thông luôn là cơn ác mộng của người nổi tiếng. Càng ở "ngôi" cao, có lượng fan hâm mộ hùng hậu thì khi khủng hoảng xảy ra, nghệ sĩ và ê-kíp càng cần khôn ngoan trong cách xử lí để giảm thiệt hại đến mức tối thiểu, ngăn không cho sự việc đi quá xa. Cùng là những ngôi sao hạng A đình đám của V-Biz nhưng cách xử lí của Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu và Đông Nhi dẫn đến 3 kết quả hoàn toàn khác biệt.

Sơn Tùng M-TP

Khác với những lần im lặng bước qua mọi drama trước đây, Sơn Tùng M-TP và ê-kíp đã kịp nhận thức tính chất nghiêm trọng của lùm xùm xoay quanh MV There's No One At All. Ngay sau khi MV There's No One At All vấp phải nhiều ý kiến phản ứng từ công chúng lẫn các cơ quan chức năng, phía nam nghệ sĩ gốc Thái Bình đã có phát ngôn chính thức và đưa ra hướng giải quyết kịp thời trên fanpage 14 triệu người theo dõi.

Trong tâm thư, nam ca sĩ làm rõ nghi vấn về sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa thời điểm ra mắt MV với các sự việc thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây, cho biết chủ đích của việc xây dựng nội dung trong MV lần này xuất phát từ mong muốn truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu:

"Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn". Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: "Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn".

Sơn Tùng M-TP gửi lời xin lỗi đến khán giả, khẳng định luôn nhận thức rõ được vị trí, sức ảnh hưởng và trách nhiệm của nghệ sĩ đối với cộng đồng. Cuối cùng, ê-kíp cho biết sẽ chủ động ngưng phát hành MV There's No One At All với tinh thần "cầu thị, lắng nghe" vào thời điểm 6 tiếng sau khi trang Thông tin Chính phủ đăng tải đề nghị gỡ bỏ ngay tức khắc MV khỏi tất cả các nền tảng.

Đen Vâu

Vốn nổi tiếng là nghệ sĩ không scandal, Đen Vâu áp dụng chung một cách xử lý khủng hoảng khi hai ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ và Đi Trong Mùa Hè gây tranh cãi vì phần nội dung bị nhận xét là cổ xúy lối sống vật chất, bạo lực gia đình và xem thường phụ nữ.

Trong cả 2 cuộc khủng hoảng, đối tượng đối thoại chính với nam rapper, người chỉ ra những điểm chưa ổn của sản phẩm là những tổ chức, cá nhân có chuyên môn, hoạt động trong khối khoa học xã hội. Trong khi đó, đối tượng các sản phẩm của Đen Vâu hướng tới là nhóm khán giả đại chúng. Vì vậy, ê-kíp Đen Vâu chọn cách phát ngôn giới hạn thông qua các kênh báo chí chính thống, bỏ qua fanpage 5 triệu người theo dõi.

Ngoài ra, các bài viết quan điểm được đưa lên các trang cộng đồng, tạo nên một cuộc tranh luận giữa phe ủng hộ và phe phê bình lời bài hát của Đen Vâu. Tất cả tạo nên hiệu ứng tò mò, biến khủng hoảng thành cơ hội mở rộng lượng tiếp cận cho Mang Tiền Về Cho Mẹ và Đi Trong Mùa Hè.

Đông Nhi

Khác với trường hợp của Sơn Tùng M-TP hay Đen Vâu, toàn bộ nguồn cơn khủng hoảng và hướng giải quyết của Đông Nhi và ê-kíp đều xuất phát từ những dòng status trên facebook cá nhân của nghệ sĩ.

Ngay sau khi "lùm xùm" đấu tố giữa ê-kíp và fan hâm mộ về quyền kiểm soát kênh YouTube FC Đông Nhi được lan truyền trên mạng xã hội, Đông Nhi có một tâm thư dài được "viết trong lúc mất bình tĩnh" với lời lẽ đanh thép, theo hướng chỉ trích fan hâm mộ. Từ chỗ chuyện có thể giải quyết trong nội bộ FC, nữ ca sĩ Đôi Mi Em Đang U Sầu chọn cách "đấu tố" công khai với fan trước gần 1 triệu người theo dõi.

Sau khi bức tâm thư đầu tiên bị netizen chỉ trích dữ dội, kéo theo làn sóng "thoát fan" khổng lồ, ê-kíp Đông Nhi dường như đã nhận ra được sai lầm của mình. Tuy vậy, thay vì phát ngôn vào giờ hành chính trên một kênh thông tin chính thống, "nhà" 6th Sense lại tiếp tục khiến khán giả khó hiểu khi lần lượt chủ tịch công ty - Ông Cao Thắng và "nguồn cơn drama" Đông Nhi lần lượt đăng tải tâm thư xin lỗi vào lúc nửa đêm và gần 4 giờ sáng. Hành động này tiếp tục cho thấy cách xử lí khủng hoảng có phần cảm tính và không triệt để của ê-kíp Đông Nhi.

Con đường hoạt động nghệ thuật khó có thể tách rời khỏi những thị phi từ trên trời rơi xuống. Dẫu biết khủng hoảng truyền thông là điều không ai mong muốn, nhưng xử lý khủng hoảng nên được xem là một kỹ năng cần thiết phải giắt túi của các ngôi sao và ê-kíp. Một ê-kíp giỏi nên cho thấy tinh thần cầu thị, sẵn sàng nhận sai kịp thời, sửa chữa thiết thực để ngôi sao còn được sáng mãi trong lòng công chúng.