Bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo trong số 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia

Tối 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt 24 nghi phạm để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là những đối tượng trong số 177 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về nước vào ngày 6/2/2025.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng HeYuki (người Trung Quốc) thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4, TP Bavet (Vương quốc Campuchia), để thành lập công ty hoạt động lừa đảo.

Nhóm nhân viên người Việt Nam có nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng, chủ yếu là người Việt Nam tham gia đặt cược, đầu tư (còn gọi là “cào khách”), đến khi khách không còn khả năng tài chính thì sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết (còn gọi là “giết khách”).

Cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của nhóm nghi phạm này là sử dụng app, gửi đường link "https://web.sandsking.top/#/" cho các nạn nhân rồi dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands" để dẫn dụ, lừa chuyển tiền.

Công ty này lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ như: quản lý, hậu đài, sale, nhân sự, hậu cần... Đặc biệt, các tổ làm việc riêng lẻ, không biết công việc tổ khác.

Cơ quan điều tra xác định có 5 trong số 20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Bộ Công an để xác định vai trò của từng nghi can, truy bắt những người liên quan.

Các nạn nhân của tội phạm này có thể liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763.822.001 để được hướng dẫn giải quyết.

Dịp đầu năm nay, cơ quan công an đã triệt phá hàng loạt ổ nhóm lừa đảo trực tuyến quy mô hàng nghìn tỷ, đồng thời triệt phá đường dây mua bán hàng chục triệu thông tin dữ liệu cá nhân, bắt giữ hàng trăm đối tượng… Tuy nhiên trước khi những tội phạm mạng khác bị trừng trị, người dân cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để tránh trở thành nạn nhân, dưới đây là một số lời khuyên từ các chuyên gia: - Cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh; - Không nạp tiền hoặc làm nhiệm vụ từ nhà tuyển dụng; - Không cung cấp mã bảo mật, OTP, thông tin cá nhân; - Cẩn trọng khi cài phần mềm, click vào link lạ; - Tránh tham gia đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức.