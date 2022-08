Bất ngờ chưa: Taylor Swift có thể “ẵm” giải Oscar vào năm 2023 trong vai trò đạo diễn

HHT - Chủ nhân hit “Shake It Off” đã có cho mình 11 giải Grammys và 1 giải Emmys mang tên mình, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ với cô nàng đa tài này.

Dự án phim ngắn All Too Well: The Short Film của Taylor Swift đủ điều kiện để được đề cử ở giải Oscar cho Phim ngắn hay nhất trong mùa giải 2023. Các nguồn tin cho hay nữ ca sĩ sinh năm 1989 dường như đang đàm phán với một “công ty tư vấn hàng đầu để hướng dẫn chiến dịch quảng bá” nhằm tăng cơ hội được lọt vào danh sách đề cử cuối cùng.

Phim ngắn đầu tay All Too Well của Taylor Swift đủ điều kiện đề cử giải Oscar.

Bộ phim được đạo diễn bởi Taylor Swift, ra mắt cùng thời điểm với phiên bản dài 10 phút của ca khúc All Too Well và loạt ca khúc khác trong album Red (Taylor’s Version). Phim ngắn có sự tham gia của nam diễn viên Dylan O’Brien và nữ diễn viên Stranger Things Sadie Sink. Mặc dù đây là phim ngắn đầu tay của Taylor Swift nhưng trước đó cô nàng cũng đã có kinh nghiệm đạo diễn 6 video âm nhạc của mình như cardigan, The Man hay ME!.

Nếu tranh giải thành công, Taylor có thể trở về nhà với không những một mà tận hai giải Oscar vào lễ trao giải năm sau. Tháng 6 vừa qua, giọng ca Blank Space đã sáng tác và thu âm ca khúc Carolina cho bộ phim Where The Crawdads Sing, đủ điều kiện để được đề cử giải Oscar cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất.

Mặc dù chưa bao giờ nhận được đề cử giải Oscar, nhưng Taylor Swift đã từng nhận được ba đề cử Quả cầu vàng cho các bài hát được viết cho phim điện ảnh. Ngoài ra, cô cũng giành được giải Emmys danh giá vào năm 2015 cho những Thành tựu sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực truyền thông tương tác.

Chỉ vài tháng trước, ngôi sao nhạc Pop đã nói về việc cô muốn khám phá việc làm đạo diễn nhiều hơn và coi nó như một phần sự nghiệp: "Tôi rất thích việc làm phim. Sẽ thật tuyệt vời nếu được viết và chỉ đạo một cái gì đó".