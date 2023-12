Bất ngờ mới của Á hậu Phương Nhi: Dẫn đầu một bảng xếp hạng sắc đẹp của BIG 6

HHT - Lý do nào khiến Phương Nhi lại được xướng tên đầu tiên trong một bảng xếp hạng có liên quan tới các người đẹp đã tham gia 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới năm qua?

Cứ đến thời điểm cuối năm là nhiều chuyên trang sắc đẹp lại thực hiện nhiều bảng tổng kết, bảng xếp hạng xoay quanh các người đẹp đã tham gia BIG 6 trong năm. BIG 6 là 6 cuộc thi nhan sắc uy tín và lớn nhất thế giới gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, Miss Grand International.

Bên cạnh những bảng xếp hạng liên quan đến gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp thì nhiều chuyên trang còn chấm điểm cả những tiêu chí khác liên quan đến các mỹ nhân. Chẳng hạn trang BPageant Corner đã chọn ra 20 bộ váy dạ hội đẹp nhất trong những cuộc thi lớn đã diễn ra trong năm 2023.

Thật bất ngờ là Phương Nhi lại được nhắc tới cho vị trí đầu tiên với bộ váy Ngọc Phương Đông mà cô đã trình diễn trong đêm chung kết Miss International 2023. Thiết kế có kiểu dáng đuôi cá giúp Phương Nhi khoe trọn vòng eo bé xíu, được đính kết hàng nghìn viên ngọc trai và pha lê để đại diện Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu.

Điểm độc đáo nhất của bộ váy này chính là chiếc nơ 8 cánh được cách điệu như một chiếc áo choàng lộng lẫy. Chi tiết này vừa giúp Phương Nhi nổi bật giữa dàn thí sinh, vừa gợi nhớ đến Obi (khăn thắt lưng) trên các bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Vì Miss International là cuộc thi do người Nhật sáng lập, nên Phương Nhi mặc bộ váy lấy cảm hứng từ kimono được khen là sự lựa chọn tinh tế, khéo léo.

Bảng xếp hạng 20 bộ váy dạ hội đẹp nhất còn chú ý đến cả kỹ năng trình diễn catwalk của các thí sinh tham gia BIG 6. Chắc hẳn Phương Nhi đã có màn thể hiện rất ấn tượng nên mới được chuyên gia của trang BPageant Corner xếp hạng 1 và đứng trên nhiều mỹ nhân đình đám khác.

Trước đó, "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" cũng lọt vào Top 20 bảng xếp hạng Most Beautiful Face Of The Year (Gương mặt đẹp nhất năm) do khán giả bình chọn trên chuyên trang sắc đẹp Cutiepie Beauty.