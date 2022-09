Bất ngờ với danh tính người đẹp hướng dẫn Á hậu Thùy Dung câu cá tại Miss Grand Vietnam

HHT - Mỗi năm, Disney lại trình làng một “siêu phẩm” hoạt hình mới. Sau thành công của "Raya and the Last Dragon" và "Encanto", mùa lễ hội năm này, các “mọt phim” lại sắp được thưởng thức "Strange World" - bộ phim hoạt hình với chủ đề phiêu lưu.