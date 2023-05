Bắt sóng được Gen Z, "Making My Way" có thực sự "giải vây" cho Sơn Tùng M-TP?

HHT - Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao, Sơn Tùng M-TP không che giấu tham vọng đem âm nhạc của mình vươn ra thế giới. Ca khúc "Making My Way" dẫu cho thấy sự thay đổi để bắt kịp với xu hướng âm nhạc toàn cầu nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả Gen Z.

Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở lại với bản audio Making My Way trong sự mong chờ của người hâm mộ. Thông qua ca khúc mới, nam ca sĩ mong muốn khơi gợi nguồn năng lượng tích cực trong mỗi con người khi gặp những chuyện chưa như ý trong cuộc sống.

Making My Way - Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP đã "bắt nhịp" với khán giả Gen Z

Making My Way là ca khúc mang âm hưởng Reggae/ Dancehall từng được Sơn Tùng thể hiện thành công qua sản phẩm Hãy Trao Cho Anh (2019). Cùng với làn sóng đổ bộ của văn hóa Mỹ Latinh thời gian gần đây, giai điệu sôi động, uyển chuyển của thể loại Reggae đang chinh phục tai nghe của khán giả toàn cầu. Trở lại cùng một thể loại đang hot là quyết định khôn ngoan của Sơn Tùng và ê-kíp để thu hút khán giả cả trong và ngoài nước, nhất là khi gu âm nhạc của Gen Z ngày này không còn chênh lệch quá nhiều so với thế giới.

Sơn Tùng M-TP chạm ngõ thành công với Reggae trong "Hãy Trao Cho Anh".

Thay vì dồn sức đẩy mạnh truyền thông, đặt ra mục tiêu phá vỡ các kỷ lục về lượt xem cho MV mới, ê-kíp ra mắt Making My Way như một bản B-side (ca khúc sắp sau ca khúc chủ đề trong một full album) để "tạo nhiệt" từ từ cho dự án sắp tới, cũng như thăm dò phản ứng của dư luận. Đây là chiến lược phổ biến hiện nay của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc như NewJeans, IVE, aespa... nhằm duy trì sự quan tâm của công chúng trong thời gian quảng bá.

Đặc biệt, nam ca sĩ chịu "thoát vai" chủ tịch lạnh lùng, kín tiếng thường ngày để giao lưu với khán giả trên TikTok - mạng xã hội của Gen Z. Giọng ca Lạc Trôi gây bất ngờ bằng những bản duet (kết hợp) với các clip sáng tạo của fan hay quay các video ngắn có phần ngộ nghĩnh. Trước thềm comeback, hashtag #MakingMyWay vượt hơn 130 triệu lượt xem trên TikTok, khẳng định sức hút của thương hiệu Sơn Tùng M-TP với khán giả đại chúng.

Making My Way có thực sự "giải vây" cho Sơn Tùng M-TP?

Trở lại sau cú "ngã ngựa" ồn ào There's Nothing At All, vị thế dẫn đầu V-Pop của Sơn Tùng M-TP có phần lung lay. Cả người hâm mộ và công chúng đều mong chờ một "bản hit quốc dân" tiếp theo đến từ giọng ca gốc Thái Bình. Tiếc rằng, Making My Way chưa thể đáp ứng được kỳ vọng ấy.

Trên nền beat Reggae bắt tai, Sơn Tùng đáng tiếc không thể hiện được độ uyển chuyển, toát ra được khí chất phóng khoáng, tự do đặc trưng của dòng nhạc này. Âm lượng giọng của Sơn Tùng nhỏ hơn tiếng nhạc, có lúc gần như chìm nghỉm. Một vấn đề gây nhiều tranh cãi khác là khả năng phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng trong Making My Way. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ hát không rõ lời, phát âm chưa chuẩn. Trong khi đó, một số người cho rằng việc hát lướt chữ là lựa chọn của nghệ sĩ. Trên thực tế, nhiều ca khúc V-Pop bằng tiếng Anh khác tuy ca sĩ cũng lướt chữ như Fever (Wren Evans), Got You (Mỹ Anh) không mang lại cảm giác tương tự.

Vấn đề của Sơn Tùng là ngữ điệu thiếu tự nhiên, có phần hơi "gồng" khi nhả chữ. Khả năng gieo vần và lựa chọn từ ngữ hạn chế khi sáng tác bằng tiếng Anh khiến câu hát chưa thuận tiện cho việc phát âm.

Phần lời của Making My Way cũng bị chê là khá tối nghĩa, khó hình dung ra câu chuyện cụ thể chỉ sau lần nghe đầu tiên. Các hình ảnh ẩn dụ quen thuộc trong âm nhạc của Sơn Tùng như "ánh trăng", "con rối", "vương quốc", "con mồi" trở nên gượng gạo khi chuyển ngữ.

Hướng đi nào cho Sơn Tùng sau Making My Way?

Sau Making My Way, Sơn Tùng bật mí sẽ còn MV cho "một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui" trong thời gian tới. Với định hướng hiện tại, không khó để dự đoán đây sẽ tiếp tục là một single tiếng Anh được đầu tư trau chuốt về hình ảnh để tiếp tục tham vọng vươn ra biển lớn của anh.

Sau 1 thập kỷ "thống trị" V-biz, có lẽ đây là lúc Sơn Tùng và ê-kíp cần chậm lại một nhịp để quan sát và cân bằng giữa thị hiếu khán giả trong nước cũng như tham vọng "Mỹ tiến". Anh cũng có thể mở ra các cơ hội hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc ngoại quốc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sáng tác cũng như các ê-kíp trong nước như hiện tại.