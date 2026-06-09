Bé gái bị xô ngã cầu trượt ở Hà Nội: Cha mẹ trẻ gây tai nạn có phải bồi thường?

HHTO - Hình ảnh bé gái ở Hà Nội bị xô mạnh, ngã từ trên cầu trượt xuống đất khiến ai nhìn cũng thương. Có thông tin rằng trẻ gây tai nạn mắc chứng tự kỷ. Trong trường hợp này, cha mẹ của trẻ gây tai nạn có phải chịu trách nhiệm theo pháp luật không?

Tóm tắt nhanh: · Cha mẹ có thể phải bồi thường nếu con dưới 15 tuổi gây thiệt hại cho người khác. · Việc trẻ mắc tự kỷ không tự động làm mất đi trách nhiệm dân sự của người giám hộ theo quy định pháp luật. · Cha mẹ khi cho con chơi ở các khu vui chơi đông đúc nên theo sát con mình.



Vụ tai nạn ở sân chơi chung cư tại Hà Nội



Việc bé gái khoảng 4 tuổi ở Hà Nội bị một bé trai xô ngã rơi từ cầu trượt cao khoảng 1,5 mét xuống đất đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Theo anh Ngọc Anh, bố của bé gái, bé bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu và đang phải nằm viện theo dõi, thông tin được đăng trên VOV.

Theo như anh Ngọc Anh đăng trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại sân chơi của một khu chung cư ở Hà Nội. Anh cũng viết rằng bé trai đẩy ngã con gái mình là trẻ tự kỷ. Một số nguồn thông tin ghi rằng bé trai đó khoảng 7 - 8 tuổi.

Đoạn video trích từ camera quan sát ghi lại vụ việc đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng, xuất hiện trên cả một số trang mạng nước ngoài.

Đây là video (đã được đăng trên một trang mạng nước ngoài):

Nguồn: Facebook.

Nếu trẻ gây thương tích cho người khác, cha mẹ có phải bồi thường không?

Câu trả lời chung là có.

Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, thì:

Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015.

Nếu xác định trẻ gây tai nạn bị tự kỷ thì cha mẹ có được miễn bồi thường không?

Điều 586 của Bộ luật Dân sự 2015 như trên có nghĩa là, trong các vụ việc trẻ nhỏ gây thương tích cho người khác, thường thì cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm bồi thường. Việc trẻ có mắc chứng tự kỷ hay không không tự động làm mất đi trách nhiệm bồi thường này.

Nếu xác định được trách nhiệm, khoản bồi thường có thể bao gồm: Chi phí y tế (nằm viện, phục hồi chức năng), chi phí đi lại và chăm sóc, thu nhập bị mất của người chăm sóc trong một số trường hợp…

Số tiền cụ thể phụ thuộc vào thương tích thực tế và bằng chứng thiệt hại, nếu các bên không thể thỏa thuận.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức của trẻ và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc vẫn có thể được xem xét khi cơ quan chức năng đánh giá tình huống và trách nhiệm của các cá nhân.

Bé gái vẫn đang phải nằm viện để được theo dõi. Ảnh: Facebook.

Việc giám sát trẻ ở nơi công cộng là rất cần thiết



Nhiều khu vui chơi có khá đông trẻ em nhưng không phải lúc nào người lớn cũng để mắt, trông chừng con em mình. Với một số trò chơi như cầu trượt, xích đu …, chỉ một hành động bất ngờ cũng có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

Vụ việc lần này cũng là lời nhắc đối với các bậc phụ huynh: Nên liên tục quan sát, theo sát con mình khi con chơi cùng những trẻ khác, đặc biệt ở nơi đông người. Một số trẻ đặc biệt, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi thì càng cần bố mẹ hoặc người giám hộ chú ý nhiều hơn, tránh để trẻ gây thương tích cho người khác hoặc cho bản thân trẻ.