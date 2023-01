Bến Share: Teen Hà Nội cùng nhau chia sẻ niềm vui tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

HHT - Chuyến đi thiện nguyện kéo dài 2 ngày 1 đêm của các bạn teen Hà Nội đã mang đến không khí ngày Tết ấm áp cho những bạn nhỏ ở xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Là một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, The Up Project được teen coi như nơi để trao đi những điều tốt đẹp. Từ tháng 7/2019, dự án này của teen đã giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn cùng mong muốn truyền cảm hứng và giúp đỡ tween nuôi dưỡng ước mơ.

Mới đây, The Up Project đã tổ chức sự kiện “Bến Share” thông qua hình thức chuyến đi thiện nguyện 2 ngày 1 đêm nhằm giúp đỡ các em nhỏ tại điểm trường Tiểu học Thiện Hòa, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, thành phố Lạng Sơn.

Thông qua dự án này, hội "chủ xị" chia sẻ rằng không chỉ mong muốn hỗ trợ và cải thiện phần nào điều kiện học tập cho các em, mà còn đem đến không khí sôi nổi, rộn ràng trong những ngày giáp Tết. Những trò chơi như: Cướp cờ, đội quân thần tốc, bánh xe khổng lồ... khiến bạn nhỏ nào cũng nở rộ nụ cười.

Chuyến xe của The Up Project đã không ngừng lăn bánh để có thể đến được “Bến Share”, một chiếc bến đặc biệt với mục tiêu quyên góp những đồ dùng cần thiết cho việc dạy và học của thầy trò, giúp môi trường học tập của các em nhỏ trở nên chất lượng và thân thiện hơn.

Cũng trong mùa hoạt động thứ 5 “Miền Mơ”, The Up Project đã tổ chức thành công các sự kiện “Oh My Góp”, “Chặng cho em”, “Thu - Ở - Day”, “Góp chữ” cùng những hoạt động vô cùng ý nghĩa, và vừa qua, dự án đã tiếp nối thành công ấy bằng sự kiện chính: “Bến Share”.

Là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, thành viên của The Up Project luôn mang bên mình ước muốn được giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ về tinh thần mà còn đưa công nghệ đến gần hơn với các em. Sau "Bến Share", chắc hẳn ngày Tết của teen The Up Project và những bạn nhỏ ở trường TH Thiện Hòa sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều.