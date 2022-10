Bị chỉ trích xuyên tạc lịch sử, Netflix đành nhượng bộ Hoàng gia Anh trong mùa 5 "The Crown"

HHT - Tham gia chương trình "Nothing Much Prepared" (No Prepare/ My Alcohol Diary), Jin (BTS) tiết lộ bản thân không có nhiều bạn bè, danh bạ có ít hơn 10 người nổi tiếng. Anh chàng còn khiến người xem cười nghiêng ngả vì tính cách lầy lội, hài hước.