Bị đồn bất hòa sau "Tình Yêu Và Tham Vọng", Diễm My tiết lộ nhớ mãi một câu nói của Nhan Phúc Vinh

Sau thành công của bộ phim "Tình Yêu Và Tham Vọng", Nhan Phúc Vinh và Diễm My lại có cơ hội hợp tác trong bộ phim mới "Giấc Mơ Của Mẹ".

Tình Yêu Và Tham Vọng là bộ phim được nhiều khán giả yêu mến vào năm 2020, giúp tên tuổi của Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X phủ sóng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù rất ngọt ngào trên phim, Nhan Phúc Vinh và Diễm My lại bị đồn "cạch mặt" nhau ngoài đời. Bởi dù vào vai một cặp tình nhân nhưng Nhan Phúc Vinh và Diễm My hiếm khi xuất hiện chung trong một khung hình. Cả hai cũng ít khi nhắc tới nhau trên mạng xã hội dù chỉ để PR cho phim đang phát sóng.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh và Diễm My lại có cơ hội hợp tác chung trong bộ phim gia đình Giấc Mơ Của Mẹ - được làm lại từ một bộ phim của Hàn. Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, Diễm My hào hứng chia sẻ về vai diễn mới cũng như cảm xúc khi tiếp tục được hợp tác cùng Nhan Phúc Vinh.

Diễm My có áp lực khi bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ sắp lên sóng, nhất là khi khán giả đặt nhiều kỳ vọng hơn ở bạn?

My luôn muốn đưa tới những vai diễn, sản phẩm tốt nhất tới với khán giả. Hiện tại, thật sự My rất hồi hộp và áp lực.

Nhân vật của My trong phim Giấc Mơ Của Mẹ là Trà My. Cô ấy rất hay bị mẹ la, lúc nào mẹ cũng chỉ thương anh hai Quang Minh của anh Vinh đóng. Trà My phải từ bỏ ước mơ của mình, phải đi làm sớm, không được học đại học để dồn hết tiền lo cho anh hai. Nhân vật của Diễm My giống như người thiệt thòi nhất trong gia đình vậy, hễ cả nhà cần tiền là My phải lo.

Diễm My và Trà My cũng có nhiều điểm giống và khác nhau. Điểm khác lớn nhất là Trà My có một người anh trai và một người em trai, còn ngoài đời Diễm My là con một, dù có anh em họ nhưng tình cảm giữa an em ruột vẫn khác lắm. Anh em ruột sớm ngày bên nhau, sẽ có những lúc mâu thuẫn và tranh cãi nhưng Diễm My chưa từng có những trải nghiệm như vậy.

Trong phim này, Diễm My được đóng cùng mẹ Vân (NSND Hồng Vân) và ba Châu (NSƯT Hữu Châu) nên được dẫn dắt cảm xúc rất nhiều.

Mình luôn cảm thấy đây là người ba, người mẹ thật của mình. Cả gia đình Giấc Mơ Của Mẹ tới nay đã quay với nhau 1 năm 2 tháng, ngày nào cũng cùng quay, cùng ăn cơm từ sáng tới khuya nên giống như một gia đình thật, cảm xúc thật, diễn nhưng mà không diễn. Những điều đó đã khỏa lập những điểm khác biệt giữa phim và cuộc đời riêng của Diễm My, giúp mình nhập vai tốt hơn.

Trong quá trình quay, My cũng có sử dụng một phần cảm xúc thật của mình dành cho người mẹ quá cố, nhưng bản thân Diễm My cũng cố xây dựng một Trà My có thể hòa nhập với các nhân vật khác của Giấc Mơ Của Mẹ và khác với những nhân vật trước đây mà mình từng thể hiện.

Lần thứ hai hợp tác với Nhan Phúc Vinh, cảm xúc của Diễm My có khác biệt?

Trong Tình Yêu Và Tham Vọng, My và anh Vinh đóng vai người yêu của nhau còn Giấc Mơ Của Mẹ, cả hai là anh em ruột. Anh Vinh diễn rất tốt nên vào vai nào cũng ngọt. Ở Tình Yêu Và Tham Vọng, cả hai quay những cảnh tình cảm còn phim mới toàn những cảnh cãi nhau nhưng vẫn "một take ăn ngay". Có thể do đã làm việc với nhau cả 1 năm ở ngoài Hà Nội nên Diễm My đã quen với cách làm việc của anh Vinh. Cảm xúc khi quay cùng anh Vinh cũng rất dồi dào nên không cần quay đi quay lại nhiều lần.

Sau khi hợp tác, Diễm My thấy anh Vinh là một người ít nói, làm việc đâu ra đó, chuyên nghiệp và tử tế, biết nâng bạn diễn lên. Khi thấy có điểm gì có thể thêm vào để nhân vật tốt hơn, My và anh Vinh đều chọn nói ra trực tiếp, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của đối phương. Anh Vinh thật sự rất biết quan tâm tới mọi người. My thấy mối quan hệ của hai anh em tới khi hợp tác lần thứ 2 đã tốt dần lên.

Trong quá trình đóng Giấc Mơ Của Mẹ cùng anh Vinh, My có một cảnh rất tâm đắc. Đó là cảnh cuối cùng khi hai anh em Quang Minh và Trà My đã hiểu cho nhau rồi ôm nhau khóc. Đây là cảnh phim nhiều cảm xúc của Diễm My ở bộ phim này.

Từng có tin đồn Diễm My và Nhan Phúc Vinh "cạch mặt" nhau, điều này có đúng không?

Thật sự khi đóng phim Tình Yêu Và Tham Vọng, trong một bữa tiệc sinh nhật của chị Lã Thanh Huyền, anh Vinh đã nói với My thế này: "Hai anh em mình từ trong Nam ra đây. Giữa tất cả mọi người thì chỉ có hai anh em là người miền Nam thôi, giống như đất khách quê người vậy nên mình phải yêu thương nhau, hiểu cho nhau".

Đôi khi sẽ có những hiểu lầm, mâu thuẫn trên trường quay bởi Diễm My là người thẳng tính, nói mà không có nghĩ. Sau đó, My suy nghĩ lại và thấy mình nói vậy là không đúng thì anh Vinh nói rằng anh không nghĩ ngợi nhiều. Với anh Vinh, anh cho rằng phải bỏ qua cho nhau mọi thứ và hiểu cho nhau vì chỉ có hai đứa ở miền Nam ra Bắc đóng phim. Chính anh Vinh còn là người đã đi tìm nhà để thuê cho My ở thời điểm đó. My thật sự rất trân trọng điều ấy.

Nhưng anh Vinh là người ít nói, không thích chụp hình và sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, My ngược lại, My rất thích hoạt động trên Facebook, Instagram nên hai anh em mới ít tương tác trên mạng xã hội chứ không hề có vấn đề gì.

Vậy Diễm My có cảm thấy Nhan Phúc Vinh là một mẫu bạn trai lý tưởng?

(cười) My nghĩ rằng anh Vinh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều bạn gái. Đó là lý do mà trang cá nhân của anh ấy luôn được đông đảo các chị em vào nhấn like và bình luận.

Còn đối với My, anh Vinh là một diễn viên chuyên nghiệp. My đã học hỏi được rất nhiều từ sự chuyên nghiệp của anh Vinh. Anh ấy rất kỷ luật từ việc đến đúng giờ, làm việc nghiêm túc và tập trung, nghiêm khắc cả trong việc giữ hình thể, ăn uống khắt khe nhưng "healthy".

Ngày nào, My tới đoàn cũng thấy anh xay sinh tố gà và hạt điều (cười). My cũng được anh chia sẻ rất nhiều bí quyết ăn uống để có được một "body fitness" như anh. Thật sự, anh Vinh giống như một người anh của My. Anh Vinh ít nói nên nhiều người tưởng rằng anh ấy lạnh lùng nhưng thật sự, anh Vinh rất dễ thương với My và người trong đoàn phim.

Bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng từ ngày 1/7. Phim kể về cuộc đời của bà Thanh (NSND Hồng Vân), bà hy sinh cả cuộc đời chăm lo cho chồng và 3 con nhưng đến mãi sau này các con mới thấu hiểu nỗi lòng người mẹ.