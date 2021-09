Bị giảng viên không cho nộp bài muộn dù nhà có chuyện buồn, nữ sinh Mỹ phản ứng ra sao?

HHT - Không may “đụng độ” Cô Vy, các Gen Z này vẫn bình tĩnh “đến lớp” đầy đủ, tiết lộ công thức giữ vững sức khỏe nhờ chế độ ăn uống, tập thể dục một cách khoa học.

HHT - Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất mở lại trường học ở các địa phương được xác định là an toàn theo bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Kèm theo điều kiện tất cả các giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Đồng thời, các trường chỉ tổ chức dạy và học cho những học sinh ở khu vực an toàn và trên tinh thần tự nguyện.