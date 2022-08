B.I, ITZY và SEVENTEEN tham gia chiến dịch toàn cầu: Fan nghe nhạc theo cách hoàn toàn mới

HHT - "Woo to the Young to Woo, Dong to the Geu to the Rami" là câu chào viral nhờ độ nổi tiếng của bộ phim "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo" (Extraordinary Attorney Woo). Mới đây, Joo Hyun Young (Dong Geu Rami) tiết lộ cô đã tạo ra cách chào này với cảm hứng từ bản hit "Last Farewell" (BIGBANG).