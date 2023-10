Bí kíp bứt phá điểm IELTS từ 4.0 lên 8.5 được tác giả đúc kết sau 8 lần tự mình đi thi

HHT - Luyện thi IELTS chưa bao giờ là một hành trình đơn giản, gian truân nhất phải kể đến Writing. Không ít bạn đã đổ bạc triệu, tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng điểm thì vẫn “lẹt đẹt”. IELTS Writing Journey from Basics to Band 6.0 chính là quyển sách “chân ái” để bạn “đánh đâu thắng đó” với bài thi Writing.

Hãy chậm lại để… nhanh hơn

Từ lần thi thử đầu tiên tại IDP chỉ đạt 4.0 IELTS, anh Bùi Thành Việt sau 7 năm tự mày mò, học hỏi, trải qua 8 lần thi, được 6.0 rồi lên 7.0, 7.5 IELTS,... anh đã rút ra cho mình lộ trình ôn luyện và tư duy độc đáo để đạt điểm cao các kỹ năng, có thể tự nâng band dần dần, với kết quả gần nhất là 8.5 Overall (8.5 Writing). Hiện anh là giáo viên IELTS tại Hà Nội với 5 năm kinh nghiệm; cố vấn học thuật cho chương trình IELTS Face-off, nơi được biết đến như “bệ phóng” cho nhiều “học bá” nổi tiếng như chị MC Khánh Vy, anh Đặng Trần Tùng, chị Thảo Tâm, anh Uy Lê...

Khi luyện viết IELTS, nhiều bạn nôn nóng sử dụng công thức ngữ pháp cao siêu, từ vựng hoa mỹ gây ấn tượng cho giám khảo. Tuy nhiên, theo đúc kết của anh Việt trong sách IELTS Writing Journey from Basics to Band 6.0, điểm quan trọng cần chú ý lại không nằm ở đó. “Thay vì đọc đề xong là cắm cúi viết thật dài, dùng nhiều từ vựng khủng, mình nên bắt đầu từ việc làm dàn ý chi tiết, kết nối lại các ý để viết một bài mạch lạc và liên kết”, anh Việt cho biết.

Khi viết IELTS Writing Task 2 - viết về các vấn đề thời sự, xã hội, nhiều teen lại viết bài nông, ý tứ đơn giản, hời hợt. Anh cũng từng mắc lỗi này, cho đến khi nhìn lại và nhận thấy cần “động não” hơn trước khi đặt bút xuống viết bài.

“Mình hay hỏi thầy vì sao bài viết của em lại kém vậy, thầy khuyên mình nên trau dồi kiến thức xã hội và lập luận, bởi những thiếu sót đó đã khiến bài viết của mình non kém, nhiều lỗ hổng”, anh nhớ lại. Anh Thành Việt nhận ra học IELTS Writing không dừng lại ở ngôn ngữ, mà còn là tư duy, khả năng thuyết phục và thể hiện ý kiến.

Lên chiến thuật từ những “bước chân nhỏ”

Rất nhiều bí quyết xương máu khác được anh Việt chia sẻ trong cuốn sách IELTS Writing Journey from Basics to Band 6.0. Bên cạnh đó, sách còn chứa đựng kinh nghiệm của 3 đồng tác giả khác là Đoàn Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, Đoàn Nguyễn Hạ Đan - những giáo viên Gen Z với trình độ 8.0+ IELTS. Thông qua sách, các tác giả trẻ muốn truyền cho bạn đọc những “bước chân nhỏ” để hành trình luyện thi IELTS Writing hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Sách có 14 bài học và 8 dạng bài có trong kỳ thi. Xuyên suốt là các hướng dẫn về các tư duy viết như phản biện, thuyết phục, cách brainstorm, lập dàn ý,... Nhờ đó, bạn đọc sẽ học được cách hiểu đề bài và tránh lạc đề, nhìn nhận vấn đề đa chiều, phát triển ý thuyết phục để triển khai bài hoàn chỉnh.

Mỗi bài học có 4 bước viết theo thứ tự từ dễ đến khó. Hơn 700 từ vựng và 20 cấu trúc câu được giới thiệu đến bạn đọc. Song song là hướng dẫn tỉ mỉ về cách paraphrase câu văn, làm giàu vốn từ. Teen có thể dùng sách cho lộ trình tự học 3 tháng để chinh phục IELTS Writing 6.0 nói riêng lẫn kỹ năng sử dụng tiếng Anh nói chung.

Nhà Hoa x Zenbooks tặng 5 quyển sách IELTS Writing Journey from Basics to Band 6.0 cho 5 bạn đọc của báo. Bạn hãy gửi email với tiêu đề “Nhận sách IELTS Writing Journey from Basics to Band 6.0” kèm thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) về hộp thư: thuthachkimcuong@gmail.com nhé!