Bí kíp chụp đồ ăn siêu yummy từ nhiếp ảnh gia "kể chuyện bằng ảnh" Ngọc Trần

HHT - Nhân dịp ra mắt dự án sách ảnh ẩm thực Sài Gòn sau 13 năm, nhiếp ảnh gia Ngọc Trần đã chia sẻ những trải nghiệm và bí kíp giúp teen “tu luyện” thành công những bức ảnh ẩm thực (food photography) của mình.

Cầm chiếc máy ảnh lần đầu tiên vào 15 năm trước kể từ 2009, chị Ngọc Trần (Giám đốc sáng tạo kiêm nhiếp ảnh gia tại I-Creatives) chia sẻ, chị đã ngay lập tức vay tiền để mua được chiếc máy ảnh cá nhân, rong ruổi khắp nơi “chụp choẹt” mọi thứ từ lá cây, nhà cửa...

Kỷ niệm đầu tiên khiến chị Ngọc “xắn tay áo” cho dự án sách của mình - Saigon - the LifeStyle and the Food được bắt nguồn từ ổ bánh mì - món ăn chiếm phần lớn bức ảnh của quyển sách. Chị Ngọc chia sẻ: “Trước đó, tôi đã chụp những bức ảnh bánh mì nhưng trong không gian studio, dù có ánh sáng set up đẹp nhưng thực tế đó lại là không gian bó buộc, chật hẹp. Hơn nữa, bánh mì với tôi là “chú bộ đội” trong ẩm thực, là món ăn phải tiếp cận chụp khi vẫn còn nóng hổi từ xe bán của các cô chú bán bánh mì”.

Nhờ vậy, chị Ngọc Trần chia sẻ rằng, bên cạnh các kiến thức về bố cục ảnh, ánh sáng, bí kíp để có bức ảnh “có hồn” là hãy thể hiện được câu chuyện thông qua mỗi bức ảnh. Để tiếp cận đúng chất và khắc hoạ cái đẹp trong ẩm thực bánh mì Việt, nhiếp ảnh gia đã rong ruổi khắp các con đường lớn nhỏ, giơ máy vài chục lần để cho “ra lò” chiếc bánh mì trong ảnh ưng ý.

Tiếp cận và làm quen, kết nối với nhân vật cũng là bí kíp quan trọng giúp bức ảnh của bạn có được màu sắc riêng, không ai có thể bắt chước được. Bánh mì không phải chủ đề mới mẻ trong nhiếp ảnh, chị Ngọc chia sẻ rằng để tạo nên sự khác biệt, chị đã làm quen với rất nhiều chủ tiệm bánh mì, trong đó có chú Nguyễn Ngọc Đức bán bánh mì trên đoạn đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với menu ảnh đa dạng từ bánh mì gà, bánh mì xá xíu, bánh mì trứng lòng đào,... đều được nhiếp ảnh gia thể hiện trọng vẹn và hấp dẫn từ khâu chế biến.

Ngoài món bánh mì trứ danh, ống kính của chị Ngọc Trần cũng không bỏ qua sức hút khó cưỡng của ẩm thực đường phố Sài Gòn như cà phê vợt, cơm tấm, mắm cá, bánh canh cua,... tôn vinh bản đồ ẩm thực Sài thành đa dạng. Bạn còn có thể khám phá thêm những câu chuyện thú vị về các món ăn, nhân vật xuất hiện trong sách ảnh được “bắt trọn” bởi chị Ngọc suốt 13 năm.

Sách ảnh Saigon - the LifeStyle and the Food được thiết kế kết hợp giữa ảnh và các tranh vẽ minh hoạ, in màu toàn bộ, hơn 170 trang với ngôn ngữ tiếng Anh nhằm giới thiệu đến các độc giả nước ngoài về ẩm thực Sài Gòn.