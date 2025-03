Bí kíp giành điểm cao Tiếng Anh ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Sĩ tử đừng lo, cô cho mẹo nhỏ

HHT - Học song ngành đang dần trở nên quen thuộc với nhiều bạn sinh viên. Bên cạnh những điểm thu hút, chương trình học này cũng khiến không ít teen do dự khi quyết định lựa chọn.

HHT - High School Help Kit (HSHK) là dự án do các teen trường chuyên tại Hà Nội thành lập, đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi vào lớp 10. Với các sự kiện nổi bật như Unboxing Day và MASKA, HSHK mang đến những bí kíp ôn thi hiệu quả, tư vấn 1:1 cùng diễn giả chuyên môn và các nhóm học tập trực tuyến sôi động.

HHT - Ngày 28/2, Học viện An ninh nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025, năm nay chỉ tiêu tăng dành cho ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổng 150 sinh viên. 290 chỉ tiêu còn lại, Học viện tuyển cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, như năm ngoái.