“Bí Kíp Luyện Rồng” lên live-action: Rồng Răng Sún có dễ thương bằng bản hoạt hình?

HHT - Chú rồng Răng Sún - Toothless cùng đồng bọn và các “con sen” người Viking trong “How To Train Your Dragon” (Bí Kíp Luyện Rồng) một lần nữa sẽ sải cánh bay lên bầu trời, nhưng lần này là trong một phiên bản live-action.

How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) là một thương hiệu phim hoạt hình thành công những năm 2010. Phần 1 How To Train Your Dragon (2010) không những được lòng đông đảo khán giả mà còn chinh phục cả những nhà phê bình khó tính.

Hai phần sau đó với How To Train Your Dragon 2 (2014) và How To Train Your Dragon: The Hidden Worlds (2019) cũng rất thành công. Bộ ba phim đều nhận được đề cử Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc, thu về hơn 1,6 tỷ USD (khoảng 38 nghìn tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Mới đây, hãng Universal Pictures tuyên bố đã khởi động dự án How To Train Your Dragon phiên bản live-action (phim do người thật đóng). Dean DeBlois, người đã viết kịch bản và đạo diễn bộ ba phim hoạt hình cũng sẽ là người viết kịch bản và đạo diễn phiên bản live-action này. Được biết, đây là lần đầu tiên người đảm nhận phiên bản hoạt hình cũng đảm nhận luôn phiên bản chuyển thể live-action của phim đó.

How To Train Your Dragon là câu chuyện về một cậu bé người Viking lạc loài tên Hiccup, tình cờ gặp một con rồng Night Fury đang bị thương. Hiccup đã chăm sóc chú rồng, giúp chú bay trở lại bầu trời, và đặt tên chú là Toothless - Răng Sún. Một tình bạn đặc biệt và sâu sắc đã hình thành giữa Hiccup và Toothless.

Bộ ba phim How To Train Your Dragon đã theo Hiccup và Toothless khám phá bản thân mình, trưởng thành, nuôi dưỡng tình bạn, hàn gắn nỗi đau mất mát, chống lại thành kiến của loài người đối với loài rồng.

Đứng trước phiên bản live-action của How To Train Your Dragon, khán giả có những ý kiến đa chiều. Người hứng thú, người lại e ngại bởi khi đưa thế giới rồng của How To Train Your Dragon lên phim live-action sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Trong đó, đáng bận tâm nhất là làm cách nào để những chú rồng trong phim chân thực nhưng đồng thời vẫn phải hấp dẫn, thân thiện như phiên bản hoạt hình.

How To Train Your Dragon phiên bản live-action được đánh giá là một phép thử đáng chú ý của hãng Universal Pictures. Có thể thấy hãng đang đi theo con đường của Disney, đó là chuyển thể các tác phẩm hoạt hình kinh điển của mình sang live-action.

Nếu thành công, How To Train Your Dragon có thể là một chiến thắng trị giá 1 tỷ USD (gần 24 nghìn tỷ đồng) như Disney đã làm được với Beauty and The Beast, mở đường cho các phiên bản hoạt hình khác của hãng lên live-action, như Shrek. Nhưng cũng có thể nó sẽ tạo ra một thảm họa đáng quên như Disney với Pinocchio.

How To Train Your Dragon phiên bản live-action dự kiến phát hành vào 14/3/2025. Được biết, quá trình tuyển chọn diễn viên cũng đã được tiến hành.