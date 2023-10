Bí kíp nhẹ gánh nỗi lo tiếng Anh cùng giáo viên nổi tiếng tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

Dàn thầy giáo tiếng Anh “cực phẩm” như thầy Nguyễn Thái Dương (chủ sở hữu kênh Facebook Thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương với hơn 1.200.000 lượt theo dõi), Luyện Quang Kiên ((người Việt đầu tiên đạt 9.0 IELTS ở cả 4 kỹ năng), Hồ Kính Đạt (nhà sáng lập IELTS with Datio) sẽ “đổ bộ” Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023, giúp các bạn trẻ thêm phần tự tin tiếng Anh trước khi lên đường du học!

Rào cản ngôn ngữ - nỗi ám ảnh của

đa số học sinh trước thềm du học

Đứng trước câu hỏi “Muốn đi du học cần chuẩn bị gì?”, tiếng Anh là một trong những lăn tăn phổ biến nhất của đa số học sinh. Ở môi trường học hoàn toàn mới, với việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp và học thuật toàn thời gian, không ít bạn phải chật vật hay rơi vào những tình huống khó đỡ, mặc dù ngày thường có thể xem phim nước ngoài không cần phụ đề hay sở hữu bảng điểm tiếng Anh xịn sò.

Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, Cử nhân ngành Thương mại và Bất động sản, Đại học Auckland, New Zealand, thổ lộ, sử dụng tiếng Anh giao tiếp là rào cản đầu tiên khi đặt chân đến xứ Kiwi.

“Là một đất nước thân thiện nên văn hoá ‘chuyện phiếm’ ở New Zealand khá phổ biến. Từ việc trò chuyện với thu ngân quầy cà phê về thời tiết hay bàn luận cùng đồng nghiệp về trận bóng cuối tuần… Ban đầu mình khá bối rối trong việc kết nối với mọi người, không biết bắt chuyện ra sao, diễn giải thế nào.”

Cùng trải nghiệm trên, Bạch Nguyên Vũ, sinh viên ngành Kỹ thuật, Đại học Auckland cho hay Auckland là thành phố đa văn hóa vì là điểm đến của người dân và du học sinh từ khắp thế giới như Ấn Độ, Vương quốc Anh, Trung Quốc…

“Bởi lẽ đó, không chỉ phải làm quen với giọng New Zealand, việc nghe hiểu ngữ âm của các quốc gia khác cũng là thử thách với nhiều bạn trong thời gian đầu sống tại đây”, Vũ chia sẻ. Phải mất một thời gian Vũ mới có thể nghe và dần làm quen bằng từng hoạt động nhỏ: Hỏi thăm hằng ngày, trao đổi tiến độ bài tập hay bàn luận về các vấn đề thường nhật trong cuộc sống với bạn bè mới.

Thực chiến tiếng Anh, nỗi sợ tan nhanh với

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

Hiểu được những khó khăn này của các du học sinh tương lai, sắp tới đây, chương trình Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp với Đại sứ quán và Lãnh sự quán New Zealand tổ chức, sẽ thiết kế một loạt hoạt động thú vị cùng các chuyên gia về tiếng Anh du học để giúp các bạn vượt qua nỗi sợ và bỏ túi nhiều kinh nghiệm vượt qua rào cản ngôn ngữ. Đây là một sáng kiến khá độc đáo, bên cạnh nhiều hoạt động tư vấn trực tiếp với các cơ sở giáo dục hàng đầu tại New Zealand, cũng như các cựu du học sinh và các chuyên gia giáo dục.

Buổi workshop “Bí kíp nâng trình tiếng Anh du học” được dẫn dắt bởi hai thầy giáo nổi tiếng ở hai đầu cầu TP.HCM và Hà Nội: Thầy Nguyễn Thái Dương (chủ sở hữu kênh Facebook Thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương với hơn 1.200.000 lượt theo dõi) và thầy Luyện Quang Kiên (người Việt đầu tiên đạt 9.0 IELTS ở cả 4 kỹ năng). Đây sẽ là cơ hội để học sinh nắm bắt các mẹo nghe - hiểu ngữ âm bản xứ hay vận dụng vốn ngoại ngữ trong môi trường đa văn hóa.

Đặc biệt hơn, bạn có thể tham gia các trò chơi đố vui (mini-game) tiếng Anh và đánh giá nhanh năng lực tiếng Anh miễn phí cùng các chuyên gia ngay tại sự kiện: thầy Hồ Kính Đạt (nhà sáng lập IELTS with Datio), PREP IELTS (được sáng lập bởi thầy Tú Phạm), các chuyên gia về kỳ thi PTE Academic và các thầy cô từ PTE Magic.

Săn học bổng từ vốn tiếng Anh sẵn có

Không chỉ dừng lại ở đó, 30 quầy tư vấn từ những đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand cũng là cơ hội để bạn lắng nghe với lời khuyên cho hành trình du học và thực hành đa dạng kỹ năng tiếng Anh, đồng thời tìm hiểu đa dạng các học bổng tại các trường. Chẳng hạn, kỹ năng nói trong quá trình trao đổi với đại diện trường quốc tế hay kỹ năng nghe - hiểu và ghi chú lưu ý quan trọng khi nộp đơn ứng tuyển học bổng.

Gen Z cũng có thể tìm đến quầy tư vấn của các cựu du học sinh New Zealand để nghe chia sẻ của “hội ma cũ” về tiếng Anh thực tế khi đi du học và bí quyết để nhanh chóng hòa nhập vào môi trường đa văn hóa, giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Xứng danh “tinh hoa hội tụ”, Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 là dịp để bạn mục sở thị muôn điều thú vị về đất nước New Zealand, có thêm góc nhìn thực tế về hành trình du học phía trước, cũng như chuẩn bị sẵn sàng vốn ngoại ngữ để hoà nhập với môi trường quốc tế đầy năng động. Nhanh tay lập hội cùng đặt một cái hẹn cuối tuần với sự kiện giáo dục lớn nhất của chính phủ New Zealand bạn nhé!

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm của Chính phủ New Zealand, được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand. Thông tin tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 Thời gian sự kiện: + Tại TP.HCM: 8:00 - 13:00, thứ Bảy, 14/10/2023, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1 + Tại Hà Nội: 8:00 - 13:00, Chủ nhật, 15/10/2023, Khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm Đăng ký tham gia ngay Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 hoàn toàn miễn phí tại: https://bit.ly/EduFair23-13