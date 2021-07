Bí mật động trời phía sau cô gái duy nhất trong Kbiz có khuôn mặt đạt tỷ lệ kim cương

HHT - Khuôn mặt đạt tỷ lệ vàng đã cực ít thấy, tỷ lệ kim cương còn hiếm hơn nữa. Và nữ diễn viên trẻ Go Yoon Jung là cô gái duy nhất trong Kpop được công nhận có gương mặt đạt chuẩn kim cương. Có phải tự nhiên Go Yoon Jung có khuôn mặt đạt tỉ lệ được cho là hoàn mỹ?

Khi Knet mở cuộc bình chọn những nữ nghệ sĩ có bộ ảnh profile đẹp huyền thoại, Go Yoon Jung đã được gọi tên. Tuy không phải diễn viên nổi tiếng nhưng Go Yoon Jung sở hữu những bức ảnh đẹp xuất thần.

Cô chỉ cần trang điểm nhẹ, nhìn thẳng vào ống kính là đã đẹp hút hồn với đôi mắt sáng, sống mũi cao, khuôn miệng trái tim và gương mặt rất cân đối. Nét đẹp của Go Yoon Jung đặc biệt đến mức được các chuyên gia thẩm mỹ công nhận đạt tỷ lệ kim cương, tức là có các chỉ số hoàn hảo, chuẩn chỉnh.

Từ tỷ lệ giữa chóp mũi và môi, độ nghiêng của sống mũi, đường nối giữa mũi, môi và cằm rồi khung xương hàm … của Go Yoon Jung đều đạt chuẩn. Nhiều cô gái chỉ cần một chỉ số đạt tỷ lệ vàng đã xinh lắm rồi nhưng Go Yoon Jung thì soi góc nào cũng cho ra những con số đẹp như mơ.

Sự thật là nhan sắc của Go Yoon Jung phần lớn là nhờ dao kéo. Nữ diễn viên vốn có gương mặt bình thường với mắt một mí, sống mũi thấp. Thời đi học, cô từng bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình.

Nhưng Yoon Jung học vẽ rất giỏi, biết rõ về cấu trúc của một gương mặt hoàn hảo như các bức tượng thời Phục Hưng. Chính cô đã phác thảo khuôn mặt mơ ước của mình với những chỉ số đạt tỷ lệ vàng rồi đưa cho bác sĩ thẩm mỹ.

Kết quả là sau những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ may mắn đều thành công, Go Yoon Jung hoàn toàn lột xác, sở hữu nhan sắc đẹp không góc chết mà lại vô cùng tự nhiên, hài hòa. Nếu Go Yoon Jung không chủ động tiết lộ chuyện phẫu thuật, có lẽ nhiều người chẳng thể nghĩ nhan sắc của cô có được là nhờ dao kéo.

Với nhan sắc nổi bật sau khi phẫu thuật cùng sự rèn luyện bản thân, Go Yoon Jung trở thành người mẫu nổi tiếng cho các bộ ảnh thời trang, sau đó chuyển sang làm diễn viên. Tuy mới chỉ đóng vai phụ trong một vài phim truyền hình, diễn xuất chưa nổi bật nhưng Go Yoon Jung vẫn gây chú ý nhờ nhan sắc hiếm có của mình.

Cộng thêm bộ ảnh profile đẹp xuất sắc là đủ để Go Yoon Jung được khán giả đặc biệt quan tâm. Nhiều netizen rất thích khí chất kiêu sa mạnh mẽ của Yoon Jung, thậm chí còn xem cô là “mợ chảnh” Jun Ji Hyun phiên bản mới.