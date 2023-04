Bí mật nào giúp Hoa hậu Thanh Thủy bỗng dưng cao vọt khi đứng cạnh nhiều đàn chị?

HHT - Nhìn vào loạt hình này, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì Thanh Thủy bỗng dưng cao vọt, cao hơn thấy rõ khi đứng cạnh nhiều nàng hậu khác. Lý do vì đâu mà Thanh Thủy lại có chiều cao đáng nể này?

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy đã trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện thời trang. Nếu ở những ngày đầu mới đăng quang, nàng hậu còn có phần e ngại, rụt rè trước ống kính thì giờ đây, Thanh Thủy đã tự tin, chuyên nghiệp hơn nhiều.

Bằng chứng là khi đứng cạnh các Hoa hậu đàn chị, Thanh Thủy không hề lép vế cả về nhan sắc lẫn thần thái. Nhiều khán giả khó mà tin được nàng hậu đăng quang hơn 4 tháng đã có được khí chất “chánh cung” rõ rệt như thế này. Thậm chí trong một dịp gần đây, Thanh Thủy còn có phần nổi trội hơn ba đàn chị Mai Phương, Thiên Ân và Thùy Tiên dù đương kim Hoa hậu Việt Nam đứng ở rìa trái.

Lý do là Thanh Thủy diện set đồ đen cực sang chảnh, làm tóc và trang điểm cũng rất hợp với gương mặt nàng hậu. Quan trọng nhất, Thanh Thủy đi một đôi boots có đế siêu cao, nhờ vậy mà Hoa hậu Việt Nam 2022 cao vọt so với ba người đẹp còn lại. Nếu so sánh về độ cao gót giày, rõ ràng là Thanh Thủy chiếm lợi thế hơn hẳn.

Ngay từ khi mới đăng quang, Thanh Thủy đã không hề bị soi về vóc dáng hay nhan sắc. Nàng hậu sở hữu thân hình đồng hồ cát với vòng eo nhỏ, đặc biệt là đôi chân thẳng tắp đẹp không kém Lương Thùy Linh hay Đỗ Thị Hà.

Chính vì thế mà Thanh Thủy rất khéo léo khoe lợi thế vóc dáng của mình bằng những bộ váy áo ôm sát và cực ngắn, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ trước đôi chân cực phẩm và vòng eo thon gọn.

Giờ thì đương kim Hoa hậu Việt Nam chỉ cần tích lũy thêm kinh nghiệm catwalk cũng như bản lĩnh xử lý sự cố là sẽ sớm được mời đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các show thời trang.