Bí mật thành công của Kim Soo Hyun: Nhân vật càng giàu, rating càng cao

HHT - Cho đến bây giờ, netizen đã phát hiện ra rằng rating các phim truyền hình mà Kim Soo Hyun đóng tỷ lệ thuận với độ giàu có quyền lực của nhân vật anh thể hiện. Liệu "Queen of Tears" có phá bỏ được quy luật này?

Queen Of Tears đang là bộ phim có rating cao thứ 2 trong lịch sử đài cáp tvN và nhiều người đoán rằng phim sẽ sớm soán ngôi đầu bảng mà Crash Landing On You đang nắm giữ. Cũng từ đây, khán giả soi lại rating những phim mà Kim Soo Hyun đóng vai chính và phát hiện một quy luật thú vị.

Kim Soo Hyun không chỉ đẹp trai, tài năng mà còn có ngôi sao may mắn chiếu mệnh khi ngay từ phim đầu tiên Dream High đã có rating ổn, giúp tên tuổi Kim Soo Hyun được chú ý. Từ đó đến nay, anh đã tham gia nhiều dự án thu hút khán giả với chỉ số rating đáng mơ ước. Nhưng netizen đã nhận ra rằng rating các phim mà Kim Soo Hyn đóng phụ thuộc vào độ giàu có của nhân vật. Nói khác đi, nhân vật của Kim Soo Hyun càng sang xịn thì rating càng cao.

Hiện giờ, phim có rating thấp nhất trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun là It’s Okay To Not Be Okay với 7,3%, trong đó anh đóng vai một nhân viên y tế làm việc ở khoa tâm thần của một bệnh viện. Đến khi chuyển sang làm nhà sản xuất các chương trình truyền hình ở phim The Productions thì rating là 17,7%.

Với phim đầu tay Dream High, Kim Soo Hyun là ca sĩ hàng đầu, thù lao cao ngất ngưởng nên rating cũng tăng nhẹ lên 17,9%. Nhân vật giám đốc pháp lý tập đoàn lớn kiêm con rể của gia đình tài phiệt trong Queen of Tears hiện đang có rating 20%. Người hành tinh khác của The Man From The Star nhờ sống lâu năm, sở hữu cực nhiều đất đai tài sản nên rating cũng cao tương ứng là 28%.

Cuối cùng, Kim Soo Hyun đã từng đóng vai nhà vua trong Moon Embracing The Sun. Và bạn có đoán được rating cao nhất của phim là bao nhiêu không? 42%. Đây chắc chắn là phim có thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun, bởi hiện giờ một tác phẩm muốn chạm tới rating 30% siêu khó chứ đừng nói cột mốc 42%.