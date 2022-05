Bị tố chiếm đoạt kênh YouTube của fan, Đông Nhi gửi tâm thư: "Các bạn có tôn trọng tôi không?"

HHT - Một fan của Đông Nhi đã có những chia sẻ khi bị phía ê-kíp nữ ca sĩ chặn quyền admin trên kênh YouTube do chính mình lập ra khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Đông Nhi đã có chia sẻ chính thức về việc này, tuy nhiên, mọi việc dường như đang đi theo chiều hướng bất lợi cho nữ ca sĩ.

Cuộc đấu tố giữa một bộ phận fan Đông Nhi và ê-kíp của nữ ca sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng ngày hôm nay. Trước đó, rất đông fan Đông Nhi đã truyền tay nhau bài viết của một thành viên trong fanclub giọng ca Đôi Mi Em Đang U Sầu. Người này khẳng định mình đã lập kênh YouTube FC Đông Nhi, gây dựng nội dung cho kênh để ủng hộ thần tượng từ ngày 4/9/2021.

Kênh YouTube này thường đăng tải fancam, tiết mục biểu diễn chất lượng cao của Đông Nhi và là nơi để các fan cùng xem, giao lưu với nhau. Người này cho biết đã xin phía công ty của Đông Nhi để tránh bị "dính gậy" bản quyền thì phía công ty 6th Sense đồng ý và thỏa thuận kênh này sẽ thuộc quyền sở hữu công ty. Sau thời gian dài phát triển, mới đây, người này cho biết đã bị xóa khỏi vị trí admin, không còn truy cập được vào kênh YouTube này nữa.

Người này cho biết phía ê-kíp Đông Nhi khẳng định sẽ xóa kênh vì mang lại những điều bên lề không hay, không tích cực cùng một số vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, người này khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi thuộc quyền sở hữu của công ty 6th Sense nên lý do bản quyền là hoàn toàn vô lý. Bên cạnh đó, khi thắc mắc về lý do "những điều bên lề không hay" thì nhận được câu trả lời: Vì kênh FC làm quá tốt mọi thứ nên kênh Official bị fan công kích.

Lời đấu tố này của fan Đông Nhi ngay lập tức khiến dư luận tranh cãi nảy lửa. Trước những ý kiến trái chiều, Đông Nhi đã chính thức cho biết:

Chị xin khẳng định kênh youtube FC Đông Nhi ngay từ ban đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện CƯỚP ĐOẠT ở đây, và công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà! Sao bây giờ bạn lại nói khác đi? Chị sẽ đặt cho các bạn 1 câu hỏi: Đứng ở góc độ công ty, với một người ngoài mặt thì đang hợp tác nhưng đằng sau thì lại cố tình gây chia rẽ nội bộ fan và công ty thì bạn có cảm nghĩ gì?? Với những gì bạn đã đóng góp để phát triển kênh, dành tình cảm cho chị, chị luôn ghi nhận và cảm ơn, nhưng cách mà bạn đang làm vô tình gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng không đáng có và chị nghĩ là bạn đã thể hiện nó sai cách. Đó là lý do mà bên phía công ty không còn muốn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bạn nữa!

Đông Nhi trực tiếp nhắn gửi tới Tomorrow Pink Ruby (fanpage đã đưa ra lời tố ê-kíp nữ ca sĩ) và những bạn liên quan đến Tomorrow Pink Ruby:

Trong suốt khoảng thời gian qua, các bạn đã dùng những từ ngữ để chỉ trích, phỉ báng, lăng mạ và các bạn nghĩ rằng chị không biết hay là quá xem thường? Chị chưa bao giờ ủng hộ cho những cách hành xử như vậy với người ngoài, nhưng các bạn lại đang làm điều đó với chị? Các bạn có thật sự dành sự tôn trọng cho chị hay không?

Đông Nhi cho rằng một vài thành phần xấu đang làm ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người dành cho FC Đông Nhi. Cô khẳng định FC Đông Nhi vốn dĩ rất văn minh, dễ thương và "xin đừng truyền bá những văn hóa tiêu cực đó đến trong cộng đồng". Đông Nhi chia sẻ cô muốn hướng fan tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tôn trọng lẫn nhau bởi cô luôn dành sự tôn trọng và yêu thương cho khán giả của mình. Nhưng hành động của Tomorrow Pink Ruby cùng những người có liên quan đã khiến Đông Nhi cảm thấy không chấp nhận được và đã chạm đến giới hạn của cô. Đông Nhi mạnh mẽ viết:

"Đừng nghĩ chị thay đổi, chính các bạn đã làm cho chị sợ hãi khi phải đối diện với các bạn, những gương mặt vừa cười nói với mình mà sau đó lại đăng những lời lẽ xúc phạm về mình trên mạng xã hội? Vậy là yêu thương sao? Các bạn công kích và tấn công vào những người mà các bạn gọi là ekip của chị, chỉ để đưa ra quan điểm rằng ekip sai và các bạn đúng, nhưng nếu không thật sự hiểu rõ, xin các bạn đừng suy diễn, cũng đừng "bình loạn".

Thay đổi? Chị phải thay đổi mình theo ý kiến đóng góp của hàng trăm, hàng ngàn người?? Vậy chị có còn là Đông Nhi không? Hay là một người suốt ngày cứ vất vả chạy theo cái mà mỗi người tự cho là ý kiến của mình là nhất, để làm hài lòng đám đông? Đã hơn 10 năm trong nghề, chị hiểu rằng mỗi người đều sống trong một thế giới của riêng mình, trải qua những chuyện khác nhau, đối mặt với những vấn đề khác nhau nên tư duy của mỗi người chẳng ai giống ai hoàn toàn, đừng áp đặt tư duy và định kiến của mình lên người khác, chị sẽ sẵn sàng lắng nghe và chắt lọc những ý kiến đóng góp chân thành, văn minh. Nhưng dù thế nào thì vẫn luôn có một Đông Nhi mãi máu lửa với nghề và chị nghĩ điều đó sẽ làm cho các em tự hào, bởi chị là chị, là Đông Nhi chứ không phải là ai khác!".

Hiện tại, bài viết của Đông Nhi đang phải nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ cả fan lẫn người qua đường, mọi việc dường như đang bị đẩy theo chiều hướng bất lợi với nữ ca sĩ và ê-kíp.