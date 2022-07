Bị tố đạo nhái thiết kế poster, Thái Từ Khôn lại "ghi điểm" nhờ cách xử lý chuyên nghiệp

HHT - Vừa trở lại đường đua âm nhạc không lâu, Thái Từ Khôn vướng vào tranh cãi bởi sự tắc trách của đơn vị thiết kế - khiến tấm poster ca khúc mới của nam ca sĩ bị tố đạo nhái với một bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, nam thần tượng vẫn được "cứu một bàn thua trông thấy" nhờ những động thái xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp của đoàn đội.

Ngày 22 tháng 7, Thái Từ Khôn (Cai Xu Kun) đã ra mắt ca khúc mới mang tên Hug Me. "Thả xích" được bao lâu, Hug Me đã bị một blogger đăng bài nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, phần hình ảnh tượng trưng cho cái ôm của ca khúc có những đặc điểm tương đồng với poster bộ phim điện ảnh You Will Meet a Tall Dark Stranger được phát hành năm 2010.

Ngay sau khi dấy lên những tranh cãi, phía Thái Từ Khôn đã nhanh chóng gỡ poster cũ xuống. Hiện tại, trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội của nam ca sĩ, hình ảnh đại diện của bài hát Hug Me là dòng chữ "HUG ME KUN" trên nền hồng tối giản.

Phòng làm việc của Thái Từ Khôn cũng nhanh chóng có phản hồi chính thức về nghi án đạo nhái của poster Hug Me. Theo đó, tấm ảnh đại diện được thiết kế bởi công ty Forty-Seven Sheep. Sau khi phát hiện ra những tranh cãi xung quanh vấn đề đạo nhái, studio đã ngay lập tức làm việc, chỉ đạo công ty thiết kế tiến hành tự kiểm tra càng sớm càng tốt và lập tức hủy bỏ poster này khi không nhận được phản hồi có căn cứ từ phía thiết kế.