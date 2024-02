Biết về Lee Jae Wook - bạn trai của Karina: Con ong chăm chỉ tài sắc của màn ảnh Hàn

HHT - Thông tin nhóm trưởng aespa - Karina dính tin đồn hẹn hò vừa được tung ra đang là đề tài được bàn luận sôi nổi. Theo đó, "in tư" của nam diễn viên trẻ Lee Jae Wook nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm kiếm.

Sáng ngày 27/02, tin tức Karina (aespa) hẹn hò cùng nam diễn viên Lee Jae Wook do Dispatch tung ra đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau đó không lâu, phía công ty chủ quản của hai bên đã xác nhận thông tin, kéo theo đó là thông tin về sự nghiệp và đời sống cá nhân của nhà trai được nhiều người "truy tìm".

Lee Jae Wook sinh năm 1998 trong một gia đình bình thường. Anh còn có một chị gái. Jae Wook theo học tại trường Đại học Chung Ang. Nhờ chiều cao 1m87 ấn tượng nên trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Jae Wook từng có cơ hội trở thành người mẫu cho nhiều thương hiệu.

Bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất khi vừa nhập học Đại học, Lee Jae Wook đã nhanh chóng chứng minh thực lực bằng vai phụ trong bộ phim Hồi Ức Alhambra (do Hyun Bin và Park Shin Hye đóng chính). Vai diễn lập trình viên Marco Han dù chưa thực sự nhiều đất diễn nhưng đã giúp anh bước đầu tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Màn thể hiện trong Hồi Ức Alhambra của anh đã lọt vào mắt xanh và được chiêu mộ về VAST Entertainment - công ty do Hyun Bin thành lập. Tới tháng 3/2021, anh xác nhận không tái ký với VAST và hiện đang đầu quân cho C-Jes Studio.

Sau đó, chàng diễn viên sinh năm 1998 tích cực tham gia các vai diễn phụ trong các dự án phim như Từ khóa tình yêu, Trận chiến Jangsari, Cậu thật phi thường... Với lối diễn đa dạng, Lee Jae Wook nhận được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình của đài MBC cùng với việc được đề cử tại một số lễ trao giải uy tín khác.

Vai chính đưa cái tên Lee Jae Wook đột phá phải nhắc tới Hoàn Hồn (Alchemy of Souls). Anh được đánh giá cao về diễn xuất và khả năng tạo chemistry với bạn diễn dù hai phần là hai người khác nhau đảm nhận nữ chính. Cũng từ đây, sự nghiệp của Lee Jae Wook có nhiều biến chuyển, anh cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những nam thần màn ảnh thế hệ mới tài sắc vẹn toàn.

Ngày 28/2 tới, Lee Jae Wook sẽ trở lại màn ảnh với vai chính trong bộ phim The Impossible Heir (Người Thừa Kế Bất Khả Thi) của Disney+. Anh vào vai Han Tae Oh, người mang danh con trai của kẻ sát nhân với tham vọng chiếm lấy tập đoàn Kang Oh.

Sự nghiệp diễn xuất của Lee Jae Wook phát triển theo hướng chậm mà chắc. Thành công thăng hạng từ 2023 tới nay mang về cho nam diễn viên nhiều hợp đồng quảng cáo tới từ các thương hiệu lớn như Dior, Lancôme, Nike, Berluti, Armani...