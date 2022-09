"Big Mouth" sẽ có cái kết đẫm nước mắt, Yoona (Mi Ho) và Lee Jong Suk (Chang Ho) âm dương cách biệt?

HHT - Tập 16 - tập cuối cùng sắp được công chiếu của "Big Mouth" đang khiến khán giả lo sợ sẽ có một cái kết buồn hoặc kết mở vì nữ chính Go Mi Ho (Yoona thủ vai) bất ngờ nhận chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Sẽ ra sao nếu cặp đôi chính Mi Ho, Chang Ho (Lee Jong Suk thủ vai) âm dương cách trở?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập cuối của Big Mouth dự đoán sẽ dồn dập các tình tiết cao trào để gỡ hết toàn bộ các nút thắt mà phim đã dựng nên trước đó. Park Chang Ho liệu sẽ làm thế nào để vạch trần Choi Do Ha trong thời gian tranh cử chức thị trưởng? Luận văn của giáo sư Seo có được công bố để vạch trần việc làm sai trái của nhà máy NK? Tổ chức của Big Mouse sẽ ra sao dưới sự dẫn dắt của Chang Ho? Và vẫn có nhiều khán giả nghi ngờ Chang Ho, dù đang đảm nhận vị trí Big Mouse, nhưng chưa chắc đã là "trùm cuối".

Big Mouth tập trung vào những cuộc đấu trí và loveline không phải tình tiết chính. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp vợ chồng Go Mi Ho và Park Chang Ho cũng nhận được sự yêu mến của khán giả. Suốt 15 tập phim, cặp đôi không có nhiều cảnh tình cảm ngọt ngào, nên người xem hy vọng tập cuối cả hai sẽ có một cái kết hạnh phúc. Nhưng Go Mi Ho bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư do cô bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy NK.

Trong preview tập cuối, Mi Ho đã xuất hiện tại phiên tranh cử, tuyên bố bản thân là nạn nhân bị nhiễm chất phóng xạ khiến mọi người đều bàng hoàng. Khán giả hy vọng sẽ có một cú "quay xe" để Mi Ho có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên Chang Ho để cùng anh nhận tận hưởng chiến thắng sau khi vạch trần mọi tội ác của Choi Do Ha.

Nhiều cư dân mạng dự đoán Mi Ho chỉ mới nhiễm phóng xạ. Các tù nhân nhiễm phóng xạ tương tự cũng mất một thời gian dài mới qua đời. Vì vậy, Mi Ho khó có thể qua đời ở tập 16, nếu phim không tua dòng thời gian quá nhanh. Một số netizen kỳ vọng sẽ có phép màu như bác sĩ chẩn đoán nhầm hay nhầm kết quả xét nghiệm... để "hồi sinh" Go Mi Ho. Hoặc Big Mouth sẽ có một cái kết mở, không để Mi Ho rời bỏ thế giới mà kết phim bằng cảnh gia đình hạnh phúc, lạc quan của Mi Ho và Chang Ho.