Bình An khoe ảnh đi ăn tối ngọt ngào, không quên tiết lộ quyền lực của "nóc nhà" Á hậu Phương Nga

HHT - Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga lại phát "cẩu lương" khiến người hâm mộ của "cậu - mợ" quắn quéo vì hạnh phúc.

Cặp đôi trai xinh gái đẹp Bình An và Á hậu Phương Nga có lượng người hâm mộ đông đảo và được "team qua đường" dành tặng nhiều thiện cảm.

Mới đây, nam diễn viên phim 11 Tháng 5 Ngày đã khoe ảnh cùng bạn gái đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Bên cạnh khoảnh khắc ngọt như đường của đôi trẻ, dòng trạng thái của Bình An cũng khiến cư dân mạng thích thú.

Anh viết: "Đi ăn tối cùng cô bạn "không cho để caption cũ, không đổi liệu hồn". Cap cũ rõ hay, mà thôi, nóc nhà là nhất".

Hoá ra, trước đó, Bình An đã viết một caption tếu táo nhưng Á hậu Phương Nga nhất định không đồng ý. Cuối cùng, nam diễn viên đã chọn "khuất phục" trước quyền lực của "nóc nhà", nhanh tay đổi lại dòng trạng thái.

Netizen đều bật cười trước màn sợ bạn gái đáng yêu của trai đẹp sinh năm 1993: "Không đổi là ngủ ngoài đường đấy anh", "Anh chị đẹp đôi ghê", "Anh ơi, "nóc nhà" không cho thì mình đăng chui"... Trước sáng kiến của cư dân mạng, Bình An tiết lộ anh dự định sẽ "block" Phương Nga rồi sửa lại bài đăng lần nữa.

Thời gian gần đây, Bình An và Á hậu Phương Nga còn khiến cư dân mạng ghen tị khi chăm chỉ chia sẻ ảnh đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Phương Nga còn tạo dáng "khó đỡ" rồi đổ lỗi do Bình An ép cô chụp hình nên gương mặt mới có biểu cảm "sai quá sai" như vậy.

Kể từ sau khi chính thức công khai hẹn hò vào 14/2/2019, "cậu - mợ" Bình An và Phương Nga luôn nhận được nhiều sự chúc phúc của cư dân mạng vì đẹp đôi. Ngay sát lễ Valentine năm 2022, diễn viên Bình An đã khuấy động mạng xã hội bằng màn cầu hôn lãng mạn hơn cả phim với Á hậu Phương Nga. Hiện tại, người hâm mộ đều đang mong đợi ngày Bình An - Phương Nga chính thức trở thành cô dâu - chú rể.