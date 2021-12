Bình phẩm kém duyên về vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, MC nhận "gạch đá" trong show mới

HHT - Phát ngôn hết sức kém duyên của nam MC Noh Hong Chul về gia đình của Bi Rain đang khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Mới đây, chương trình giải trí mới của Netflix có tên The Hungry and The Hairy đã công chiếu với format du lịch mới mẻ. Được chịu trách nhiệm đạo diễn bởi PD Tae Ho - người "thổi hồn" cho chương trình giải trí huyền thoại Infinite Challenge, cùng dàn khách mời được hứa hẹn sẽ gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí Hàn, không khó hiểu khi The Hungry and The Hairy nhận về sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Thế nhưng, ngay khi vừa phát sóng tập đầu tiên, The Hungry and The Hairy lại vướng vào những tranh cãi liên quan đến phát ngôn của MC. Cụ thể, nam MC Noh Hong Chul đã dành cho bạn phượt đồng hành Bi Rain những lời khen "có cánh" về con người anh: "Rain là người nổi tiếng có đời tư trong sạch nhất mà tôi từng biết trong 20 năm qua. Cậu ấy rất biết quản lý bản thân mình".

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu Noh Hong Chul không "lái" sang chủ đề hôn nhân và gia đình của Rain: "Có nhiều cặp vợ chồng là sao giải trí đã phải chia tay sau khi kết hôn, nhưng tôi biết Bi Rain sẽ không làm như vậy. Kể cả hai vợ chồng có ly hôn đi chăng nữa thì vấn đề chắc chắn sẽ nằm ở người kia".

Lời nhận xét quá đà của Noh Hong Chul ngay lập tức gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều netizen cho rằng việc "đổ" hết mọi mâu thuẫn và lỗi lầm trong gia đình cho người vợ chính là biểu hiện của việc xem thường, hạ thấp phụ nữ. Mặt khác, Bi Rain chắc chắn sẽ không cảm thấy thoải mái dù đang được khen. MC Noh Hong Chul vẫn đang nhận chỉ trích từ netizen sau phát ngôn về gia đình Bi Rain.

Bi Rain và Kim Tae Hee không phải "nạn nhân" đầu tiên bị rơi vào tình huống trớ trêu do sự "kém duyên" của MC. Trước đó, TWICE cũng đã gặp "thế bí" khi phải đối phó với những câu hỏi nhạy cảm của nam DJ trong một chương trình radio.

Điều này đã khiến nhiều cộng đồng mạng cho rằng những người dẫn chương trình cần phải đặt ra giới hạn cho bản thân, cẩn trọng hơn trong phát ngôn, tôn trọng khách mời, bạn đồng hành... trên sóng truyền hình.

Đình Phúc