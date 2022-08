BLACKPINK gây choáng với teaser MV "Pink Venom", lồng ghép văn hóa Á Đông khéo léo

HHT - MV teaser của "Pink Venom" được tung ra vào đêm 16/8 (theo giờ Hàn) đang gây bão mạng xã hội. Không chỉ tạo hình "đỉnh chóp", BLACKPINK còn được fan khen hết lời khi tiếp tục đưa các yếu tố văn hóa truyền thống Á Đông lồng ghép vào MV.

MV teaser của Pink Venom khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến không khí ca khúc How You Like That mà BLACKPINK thể hiện. Nếu với How You Like That, BLACKPINK gây ấn tượng với Hanbok cách tân, thì với Pink Venom, người nghe bị thu hút ngay với âm thanh tiếng đàn cổ ở đầu teaser.

Cũng trong MV teaser này, BLINK (fandom của BLACKPINK) phát hiện sự xuất hiện của đạo cụ tương tự với thiết kế của đồng hồ Mặt Trời thời cổ đại của Hàn Quốc - Angbuilgu.

Ngoài ra, điểm khiến fan thích thú hơn cả chính là phân cảnh xuất hiện của đàn tranh 6 dây Geomungo. Đây là một trong những loại đàn truyền thống, xuất hiện ở Cao Câu Ly, thời Tam quốc. Cư dân mạng Hàn dành nhiều lời khen cho các cô gái cũng như đội ngũ sản xuất vì không ngừng mang văn hóa quốc gia lồng ghép vào âm nhạc để quảng bá trên toàn cầu.

Xuất hiện chớp nhoáng nhưng hình ảnh của 4 thành viên trong MV teaser cũng khiến fan phấn khích. Jisoo xuất hiện với chiếc khẩu trang hồng hứa hẹn sẽ thành hot item mới, Jennie che nửa mặt sau lớp khăn đỏ. Không có góc quay cận gương mặt của Rosé, nhưng fan vẫn nhận ra nữ idol được trang điểm với nhũ mắt sáng mới lạ. Lisa là thành viên thần bí nhất khi chưa được tiết lộ nhiều tạo hình MV ngoài cặp mắt quen thuộc.

MV Pink Venom sẽ chính thức phát hành vào ngày 19/8 tới đây. Ngoài ra, BLACKPINK sẽ có một sân khấu đặc biệt khi tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022.